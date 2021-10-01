جستنيه بعد هزيمة الأهلي: افتتاحية تاريخية وصدارة اتحادية  

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، على فوز فريق نادي الاتحاد على الأهلي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال عدنان جستنيه:"الله الله على ليلة افتتاح لا تنسى بثنائية اتحادية صرخ مدرج المجانين ااااه ااااه يا أهلي وهتف عشاق العميد مالها إلا الآتي افتتاحية تاريخية وصدارة اتحادية".
وكان الاتحاد حصد هدفه الأول في الدقيقة 50 عن طريق المدافع حمدان الشمراني من عمر اللقاء، وتبعه بهدف آخر في الدقيقة 80 عن طريق المدافع أحمد حجازي ، لتنتهي المباراة بفوزه بثنائية نظيفة.