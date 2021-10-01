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الروقي يثير الجدل بشأن صمت الإدارة الهلالية عن حقوق فريقها بعد مباراة الباطن والحزم 

منذ 16 ساعة
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الروقي يثير الجدل بشأن صمت الإدارة الهلالية عن حقوق فريقها بعد مباراة الباطن والحزم 

نواف السالم (صدى):
أثار الناقد الرياضي فهد الروقي، الجدل بحديثه عن صمت الإدارة الهلالية عن حقوق فريقها بعد مباراة الباطن والحزم.

وقال فهد الروقي:"صمت الإدارة الهلالية عن حقوق فريقها بعد مباراة الباطن جعلت "المريخاني" يجرؤ على سلب حقوق الهلال".

وأشار:"مازالت الإدارة الزرقاء صامتة في انتظار أخطاء تحكيمية قادمة".

وكان الهلال تعرض لخطأ تحكيمي في مواجهة الباطن بالجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أثّر على نتيجة المباراة.

ويذكر أن فريق الهلال تعادل مع فريق الحزم بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال
حقوق
فهد الروقي
مباراة
الباطن

التعليقات

راي
راي عدد التعليقات : 1238
منذ 31 دقيقة
لاتسخر من اخيك ايعافيه الله ايبتليك هذامثل يقال ومنطبق عليك يامعلم الاجيال يا فهد الروقي تسخر دائما من النصر مدعياانه يعلق فشله با خطا التحكيم وها انت تعلق فشل فريقك المتعصب له باخطا التحكيم ,,,,,انت لست معلم اجيال لانك معلم لتعصب الاجيال ولو سلمت منك الرياضه لكانت بخير,,,,

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أحدث التعليقات

يوسف العسيس
الحمد لله اللي خلف ما مات اسال الله ان يغفر لهم جميعا ولكل اموات المسلمين
الفارسي
الله حسيبك يوم تضاد كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالستر والعفاف (ذلك أدنى ان يعرفن فلا يؤذين)
راي
لاتسخر من اخيك ايعافيه الله ايبتليك هذامثل يقال ومنطبق عليك يامعلم الاجيال يا فهد الروقي تسخر دائما من النصر مدعياانه يعلق فشله با خطا...
نمر الاتحاد
جلدنا صغير جدة
ابوخالد
الشكر الهويش والمباركه الداعم تركي الخضير في الفار ماقصرو الف مبروووووك

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