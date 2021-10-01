الروقي يثير الجدل بشأن صمت الإدارة الهلالية عن حقوق فريقها بعد مباراة الباطن والحزم 

نواف السالم (صدى):
أثار الناقد الرياضي فهد الروقي، الجدل بحديثه عن صمت الإدارة الهلالية عن حقوق فريقها بعد مباراة الباطن والحزم.
وقال فهد الروقي:"صمت الإدارة الهلالية عن حقوق فريقها بعد مباراة الباطن جعلت "المريخاني" يجرؤ على سلب حقوق الهلال".
وأشار:"مازالت الإدارة الزرقاء صامتة في انتظار أخطاء تحكيمية قادمة".
وكان الهلال تعرض لخطأ تحكيمي في مواجهة الباطن بالجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أثّر على نتيجة المباراة.
ويذكر أن فريق الهلال تعادل مع فريق الحزم بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.