تطورات جديدة بشأن المتهمين بتهريب مخدرات حزب الله إلى المملكة "فيديو"

بيروت (صدى):
باتت قضية الكبتاجون اللبنانية الموجهة للمملكة تشغل الرأي العام داخل النمسا بعد 3 أشهر من الإعلان عنها.
ووجهت النيابة العامة لمقاطعة سالزبورغ لائحة اتهام للمتهمين 14 المشتبه بتورطهم في نقل 4 مليون حبة كبتاجون لبنانية الصنع إلى المملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وأوضحت المتحدثة باسم النيابة العامة بولاية سالزبورغ إلينا هاسيلنفر، أنه النيابة العامة قدمت لمحكمة سالزبورغ ضد الموقوفين 14 منهم 13 رهن الاعتقال بتهمة نقل حبوب كبتاجون إلى المملكة.
وأشارت إلينا هاسيلنفر خلال لقاء أذاعته قناة الإخبارية:" المتهمون يواجهون تهم تشكيل عصابة إجرامية والإتجار بالمخدرات والتي تصل عقوبتها إلى 15 عاما".