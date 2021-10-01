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تطورات جديدة بشأن المتهمين بتهريب مخدرات حزب الله إلى المملكة "فيديو"

منذ ساعة
1598
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تطورات جديدة بشأن المتهمين بتهريب مخدرات حزب الله إلى المملكة "فيديو"

بيروت (صدى):
باتت قضية الكبتاجون اللبنانية الموجهة للمملكة تشغل الرأي العام داخل النمسا بعد 3 أشهر من الإعلان عنها.

ووجهت النيابة العامة لمقاطعة سالزبورغ لائحة اتهام للمتهمين 14 المشتبه بتورطهم في نقل 4 مليون حبة كبتاجون لبنانية الصنع إلى المملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

 

وأوضحت المتحدثة باسم النيابة العامة بولاية سالزبورغ إلينا هاسيلنفر، أنه النيابة العامة قدمت لمحكمة سالزبورغ ضد الموقوفين 14 منهم 13 رهن الاعتقال بتهمة نقل حبوب كبتاجون إلى المملكة.

وأشارت إلينا هاسيلنفر خلال لقاء أذاعته قناة الإخبارية:" المتهمون يواجهون تهم تشكيل عصابة إجرامية والإتجار بالمخدرات والتي تصل عقوبتها إلى 15 عاما".

النمسا
قضية
الكبتاجون
النيابة العامة
ولاية سالزبورغ

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135309
منذ ساعة
لعنهم الله ..
احمد
احمد عدد التعليقات : 667
منذ ساعة
ثبتو الخبر عالشريط لمن اراد التعليق..
المملكه لها ثقل اقتصادي كبير ومؤثر..
طالما حزب الشيطان بدأ الاساءه.. اتمنى فرض مقاطعه اقتصاديه شامله على لبنان بعد ان قامت الحجه عليه ... وبهذا لبنان مخير بين ايران او المملكه... فالضغط الاقتصادي كفيل بتركيعها واعادتها لجادة الصواب

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مالت عليكم كلكم ..
نجاة محمد
الله المستعان إيقاف شهرين احمد ربك انك لم تفصل
نجاة محمد
حلوا يا طيب القلب علي البيانو
نجاة محمد
حلوا يا طيب القلب علي البيانو
نجاة محمد
ما شاء الله وربي يحفظة و يوفقة

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