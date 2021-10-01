بالفيديو.. مبتعث يوضح كيف نجح في إعادة البصر لكفيف بتقنية مبتكرة 

عادل الحربي (صدى):
كشف جراح مختص في طب شبكية العين عمرو أبوخشبة، عن نجاحه إعادة البصر لكفيف بعد تطبيقه لتقنية مبتكرة.
وقال عمرو أبوخشبة، خلال لقاء مع قناة الإخبارية، إن رجل سقطت عدسته داخل العين اضطرينا لإزالة العدسة ووضع عدسة أخرى وكنا أمام خيارين وهو إما وضع العدسة التقليدية وتخيطها في جدار العين أو تثبيتها في جدار العين.
وأشار إلى أن النتائج الحديثة كلها مبشرة بالخير وخاصة أن المرضى يرجع لهم النظر مرة أخرى، موضحا:"نعمل ثقوب في جدار العين من الخارج والعدسة يوجد فيها شكل على T، ويجرى تعليقه على جدار الشبكية من الخارج من الناحيتين وبالتالي لا يحتاج أن تخيط".