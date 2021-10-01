بالفيديو .. حزب الله يستخدم البرتقال وطيور الحمام في تهريب المخدرات إلى الكويت

بيروت (صدى):
تواصل العناصر الإجرامية من حزب الله أساليبها في تهريب المواد المخدرة إلى بعض الدول العربية، ومنها الكويت.
وعمدت المهربون على استخدام إرساليات الفواكه والخضروات في تهريب المواد المخدرة من لبنان والعراق إلى الكويت، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "الإخبارية".
وكانت إحدى محاولات التهريب إلى الكويت تتمثل في إخفاء مخدرات داخل فاكهة البرتقال، في حين استعان المهربون بطيور الحمام في تهريب هذه المواد.
ودفعت هذه المحاولات السلطات المعنية إلى مراقبة الشاحنات القادمة من لبنان منذ وصولها من الميناء، وحتى وصولها لمنافذ البيع للتأكد من خلوها من المخدرات