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ردة فعل رؤى الصبان بعد زيارة المملكة
منذ ساعة
868
1
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التعليقات
المهم
عدد التعليقات : 58
منذ 22 دقيقة
تمدحنا احليله
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أحدث التعليقات
المهم
تمدحنا احليله
د محمد ماجد بخش
استانسوا ترى الليالي زايله ولا تكدّركم تصاريف الحياه ما ينفع المهموم همٍ شايله الرابح اللي يرمي بهمّه وراه وترى التشكّي بالظروف المايله تشيّن الرجَّال...
ابو محمد 😎 ✍️
حفظك الله يا خادم البيتين الشريفين .. آمين ..
بلسم الروح
الله يقويكم يارجال الامن
ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال // سهم أصاب وراميه بذي سلم ٍ .. مَن بالعِرَاقِ ، لَقد أبعَدْتِ مَرْمَاكِ ..
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