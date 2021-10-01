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مجلس الوزراء يوافق 10 توصيات لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

منذ 54 دقيقة
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مجلس الوزراء يوافق 10 توصيات لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق

الرياض (صدى):
وافق مجلس الوزراء، مؤخرًا، على توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق، والتي منها توجيه الهيئة العامة للنقل بعدم ربط الخدمات المقدمة منها المتعلقة بإصدار تراخيص النقل وبطاقات التشغيل، أو إصدار خطابات تعديل نوع التسجيل من نقل خاص إلى نقل عام، بسداد المخالفات الخاصة بها.

كما وجهت اللجنة بإطلاق مبادرة تحفيزية لتشجيع الأفراد والمنشآت الذين يمتلكون مركبات يزيد وزنها الإجمالي عن (3500) –أعلى من الحد المسموح لهم نظاماً– وتحمل رخص سير نقل خاص سارية المفعول، بالتقدم خلال مدة لا تتجاوز سنة للحصول على ترخيص نشاط نقل بضائع على الطرق البرية، من الهيئة، مقابل إعفائهم من رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحـات، وتبدأ المدة المشار إليها بعد مضي 90 يوماً من تاريخ هذا القرار.

كما نصت التوصيات على توجيه الهيئة بالقيام بحملة إعلامية عن المبادرة في جميع الوسائل الإعلامية، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، بجانب التشديد على الجهات الحكومية المعنية بالالتزام بعدم التعاقد مع ملاك مركبات النقل الخاص التي يزيد وزنها الإجمالي عن (3500) لنقل بضائعها وشحناتها، وقصر التعاقد على الناقلين الحاصلين على ترخيص سارٍ صادر من الهيئة العامة للنقل بمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية، وذلك بحسب ما نشرته جريدة الرسمية "أم القرى"

كما دعت لربط صرف المستخلصات المالية لعقود تقديم خدمات النقل بالمركبات بالوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل لكل رحلة نقل، سواءً كانت عقوداً مباشرة أو من الباطن، ومنعها من دخول مقارها أو المواقع التي تشرف عليها لنقل البضائع والشحنات –وفقاً لاختصاصاتها المقررة نظاماً– ما لم تكن البضائع والشحنات المنقولة عائدة لمالكها نفسه، فضلا عن توصيات أخرى موضحة على الرابط التالي :هنا

مجلس الوزراء
شاحنات
التستر
الهيئة العامة للنقل
مكافحة ظاهرة التستر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17818
منذ 43 دقيقة
استانسوا ترى الليالي زايله

ولا تكدّركم تصاريف الحياه

ما ينفع المهموم همٍ شايله

الرابح اللي يرمي بهمّه وراه

وترى التشكّي بالظروف المايله

تشيّن الرجَّال وتقلّل احلاه

حتى ولو عاين نجوم القايله

يخلّي الشكوى لربه في دعاه

واللي يدوّر للدروب الطايله

فلا يخلّي طاعة الله والصلاه

واللي يفرّط في حقوق العايله

لا يلحق الشرهه لربعه واقصراه

تميّز الرجّال.. من فعايله

وتميّز الداشر اليا شفت اخوياه

ما ندري الأيام وش هي قايله

الله يزيّنها معَ كل اتجاه

- هادي بن زابن

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أحدث التعليقات

المهم
تمدحنا احليله
د محمد ماجد بخش
استانسوا ترى الليالي زايله ولا تكدّركم تصاريف الحياه ما ينفع المهموم همٍ شايله الرابح اللي يرمي بهمّه وراه وترى التشكّي بالظروف المايله تشيّن الرجَّال...
ابو محمد 😎 ✍️
حفظك الله يا خادم البيتين الشريفين .. آمين ..
بلسم الروح
الله يقويكم يارجال الامن
ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال // سهم أصاب وراميه بذي سلم ٍ .. مَن بالعِرَاقِ ، لَقد أبعَدْتِ مَرْمَاكِ ..

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