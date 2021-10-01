منها الرسوم على السهر خارج المنزل.. الكشف عن أغرب شروط عقود الزواج

عادل الحربي (صدى):
دخلت شروط جديدة عقود الزواج في المملكة في الآونة الأخيرة، أولها وأكثرها شهرة وقبولًا أن يسمح الزوج للمرأة بقيادة السيارة وامتلاكها، وذلك بعد السماح لها رسميًا بذلك، وذلك بعد شروط المنزل المستقل وإكمال التعليم وعدم منعها من العمل.
وكشف المأذون الشرعي صالح بخاري - حسب الوطن- شروطًا عدة للمرأة عند عقد زواجها مثل شراء سيارات بمبالغ طائلة، وتوفير خادمة، فيما عدد مأذونون آخرون عن شروط جديدة تواجهم خلال إبرام عقود الزواج منها السماح للمرأة بحضور المباريات في الملاعب، والسماح لها بالدوام لفترات متأخرة من الليل، وعدم منعهن من السفر مع صديقاتهن.
وفي مواقف أخرى اشترطت إحداهن عدم منعها من الترويج لبضاعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت أخرى بعدم سؤالها عن كلمة السر الخاصة بهاتفها أو تفتيشه أو استخدامه. واشترطت أم المبيت 3 أيام بمنزل ابنتها العروس لمراعاتها بعد الزفاف.
وتقدم بعض الفتيات على طلب شروط أشد غرابة، وأبعد كثيرًا عن المعتاد والتقليدية مثل طلب الخطيبة الرقم السري لحسابات خطيبها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو اشتراطها عدم حصوله على رقمها السري، أو اشتراط أخرى على خطيبها عدم الاشتراك بالقنوات الرياضية. بالإضافة لاشتراط دفع رسوم على السهر خارج المنزل.