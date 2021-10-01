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حالة الطقس المتوقعة غدا السبت على المملكة

منذ 26 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدا السبت على المملكة

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت على المملكة، متوقعا أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

 

الباحة
جازان
عسير
حالة الطقس
سحب رعدية
رياح نشطة
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135291
منذ 12 دقيقة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال // سهم أصاب وراميه بذي سلم ٍ .. مَن بالعِرَاقِ ، لَقد أبعَدْتِ مَرْمَاكِ ..
ابو محمد 😎 ✍️
باالشواحط اشحطوووهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
اشحطوهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون ايادي الحراميه ..

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