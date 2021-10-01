القبض على شاب تحرش بطفل أمام منزله

القاهرة (صدى):
رصدت كاميرات المراقبة في أحد شوارع محافظة الإسكندرية في مصر، شاب يتحرش بطفل.
وقال الأب إنه طلب منه الذهاب لإحضار الإفطار، إلا أن وجه طفله بعد عودته كان يحمل الكثير من مشاعر الخوف والقلق.
قال الطفل: "وأنا راجع البيت واحد مشي ورايا، سألني على عنوان قولتله معرفش واتفاجئت بيه طالع ورايا البيت وفضل يحسس على جسمي ومكتفني.
وأشار إلى أنه استطاع الإفلات منه، والضغط على زر الجرس، ليفر الأخير هاربًا قبل أن يفتح الأب الباب، حيث قرر تفريغ الكاميرا، التي رصدت المتهم وهو يسير خلف طفله، ويلحقه داخل المنزل، مثلما سرد طفله تماما.
وتابع "اتقبض عليه واستدعوا ابني، واتعرف عليه، وحكى اللي حصل، والمتهم مأنكرش ولا رد، وحاليا تم سجنه 4 أيام، ثم 15 يوم".