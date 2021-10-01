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القبض على شاب تحرش بطفل أمام منزله

منذ ساعة
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القبض على شاب تحرش بطفل أمام منزله

القاهرة (صدى):
رصدت كاميرات المراقبة في أحد شوارع محافظة الإسكندرية في مصر، شاب يتحرش بطفل.

وقال الأب إنه طلب منه الذهاب لإحضار الإفطار، إلا أن وجه طفله بعد عودته كان يحمل الكثير من مشاعر الخوف والقلق.

قال الطفل: "وأنا راجع البيت واحد مشي ورايا، سألني على عنوان قولتله معرفش واتفاجئت بيه طالع ورايا البيت وفضل يحسس على جسمي ومكتفني.

وأشار إلى أنه استطاع الإفلات منه، والضغط على زر الجرس، ليفر الأخير هاربًا قبل أن يفتح الأب الباب، حيث قرر تفريغ الكاميرا، التي رصدت المتهم وهو يسير خلف طفله، ويلحقه داخل المنزل، مثلما سرد طفله تماما.

وتابع "اتقبض عليه واستدعوا ابني، واتعرف عليه، وحكى اللي حصل، والمتهم مأنكرش ولا رد، وحاليا تم سجنه 4 أيام، ثم 15 يوم".

مصر
طفل
الإسكندرية
تحرش
كاميرات مراقبة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135291
منذ 32 دقيقة
شخبطوه باالشواحط اشحطوووه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال // سهم أصاب وراميه بذي سلم ٍ .. مَن بالعِرَاقِ ، لَقد أبعَدْتِ مَرْمَاكِ ..
ابو محمد 😎 ✍️
باالشواحط اشحطوووهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
اشحطوهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون ايادي الحراميه ..

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