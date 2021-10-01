نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الداخلية : اشتراط التحصين بجرعتين ابتداءً من 10 أكتوبر

منذ 13 ساعة
13494
1
الداخلية : اشتراط التحصين بجرعتين ابتداءً من 10 أكتوبر

الرياض (صدى):
صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن اشتراط التحصين ابتداءً من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، وذلك لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العام.

وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية حول ما ثبت لدى الجهات العلمية الوطنية والعالمية المختصة من أهمية استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمد للسيطرة على تفشي الفيروس، وبشكل خاص السلالات المتحورة منه.

ولغرض الحفاظ على صحة وسلامة الجميع؛ فقد تقرر ما يلي:

أولاً: اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 4 ربيع الأول 1443هـ الموافق 10 أكتوبر 2021م، وذلك فيما يتعلق بالآتي:

1- دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي.

2- دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

3- دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

4- ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

ثانياً: يستثنى مما ورد أعلاه في البند (أولاً)؛ الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة وعدم التهاون في ذلك.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

التعليقات

خالد
خالد عدد التعليقات : 769
منذ 59 دقيقة
بالنسبة لي جرعة واحدة تكفيين ولن أخذ الثانية

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههه طيب تحسسي البطحه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه يمكن تامر حسني معجبها اوي
ابو عمار
مبروك
محمد نايف
الإهمال واضح لكل مراكز الأحياء والهجر لدرجه انه لم يعد لديهم حتى الادويه الضروريةلصرفها للمريض حسبنا الله ونعم الوكيل.
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله

أخر الأخبار

للجنسين.. وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق بالأحساء
للجنسين.. وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق بالأحساء
منذ 11 دقيقة 1083
إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها بعد الوفاة بدلا من أن يأكلها "الدود"
إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها بعد الوفاة بدلا من أن يأكلها "الدود"
منذ 36 دقيقة 115
تضرر عدد من المنازل بأحد المسارحة جراء اعتراض طائرة مسيرة حوثية
تضرر عدد من المنازل بأحد المسارحة جراء اعتراض طائرة مسيرة حوثية
منذ ساعة 1238
خبير أرصاد: نتائج مُفرحة لإعصار شاهين على بعض مناطق المملكة
خبير أرصاد: نتائج مُفرحة لإعصار شاهين على بعض مناطق المملكة
منذ ساعة 1318
فيفي عبده: "مشبعتش من الفن ومش هتوب"
فيفي عبده: "مشبعتش من الفن ومش هتوب"
منذ ساعة 263
ضبط مقيمين نشرا مقطعًا مضللًا لزيادة المتابعين بالجوف
ضبط مقيمين نشرا مقطعًا مضللًا لزيادة المتابعين بالجوف
منذ ساعتين 1242
فيديو.. محامي: عدم احتشام المرأة لا يبرر التحرش
فيديو.. محامي: عدم احتشام المرأة لا يبرر التحرش
منذ ساعتين 1248
اليوم.. آل الشيخ بمعرض الكتاب للتوقيع على روايته "تشيللو"
اليوم.. آل الشيخ بمعرض الكتاب للتوقيع على روايته "تشيللو"
منذ 3 ساعات 468
ضبط 14 شخصا نفذوا 101 سرقة مركبات لتصديرها خارج المملكة
ضبط 14 شخصا نفذوا 101 سرقة مركبات لتصديرها خارج المملكة
منذ 3 ساعات 1471
ضبط 3 مواطنين زعموا تعرض مركبتهم للسرقة بحثًا عن الشهرة بمكة
ضبط 3 مواطنين زعموا تعرض مركبتهم للسرقة بحثًا عن الشهرة بمكة
منذ 3 ساعات 1374