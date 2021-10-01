إقالة مدرب فريق كرة قدم للسيدات لتحرشه باللاعبات

أميرة خالد (صدى):
أعلن نادي نورث كارولينا كوريج، المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم للسيدات، عن إقالة المدرب بول ريلي إثر ادعاءات بالتحرش الجنسي.
وكشفت اللاعبتان السابقتان سينيد فارلي ومانا شيم، عن تجاربهما المزعومة مع التحرش من جانب ريلي.
وقال النادي في بيان :"كوريج يدعم اللاعبات اللاتي أقدمن (على التحدث)، ونشيد بمشاركة قصصهن بشجاعة."
وأضاف :"نادي نورث كارولينا لكرة القدم يشهد تكاتفا في الالتزام بتوفير بيئة آمنة وإيجابية ومحترمة، ليس فقط في نادينا وإنما في الدوري وفي رياضتنا الرائعة."
في حين نفى المدرب الإنجليزي ريلي كل الادعاءات قائلا إنها "غير صحيحة على الإطلاق".