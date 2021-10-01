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إقالة مدرب فريق كرة قدم للسيدات لتحرشه باللاعبات

منذ 9 ساعات
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إقالة مدرب فريق كرة قدم للسيدات لتحرشه باللاعبات

أميرة خالد (صدى):
أعلن نادي نورث كارولينا كوريج، المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم للسيدات، عن إقالة المدرب بول ريلي إثر ادعاءات بالتحرش الجنسي.

وكشفت اللاعبتان السابقتان سينيد فارلي ومانا شيم، عن تجاربهما المزعومة مع التحرش من جانب ريلي.

وقال النادي في بيان :"كوريج يدعم اللاعبات اللاتي أقدمن (على التحدث)، ونشيد بمشاركة قصصهن بشجاعة."

وأضاف :"نادي نورث كارولينا لكرة القدم يشهد تكاتفا في الالتزام بتوفير بيئة آمنة وإيجابية ومحترمة، ليس فقط في نادينا وإنما في الدوري وفي رياضتنا الرائعة."

في حين نفى المدرب الإنجليزي ريلي كل الادعاءات قائلا إنها "غير صحيحة على الإطلاق".

نورث كارولينا كوريج
التحرش النسائي
فارلي ومانا شيم
كوريج

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8546
منذ 53 دقيقة
الاختلاط اساس المائب
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8546
منذ 53 دقيقة
الاختلاط اساس المائب

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
إذا لم تتم اقالة موسى المحياني قبل المدرب فلن تنتهي مشكلة الاهلي ابدآ .
أبوخالد-أبها.
حينما ينزل الله الرحمة والسكينة في قلوب الزوجين حينما يكون الحب والتقدير والتضحية عنوان لهما .. حينما يسعى كل واحد منهما لكسب ونيل رضى...
ابومحمد
بعد تسع سنواااات هههههههههههههاي
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
احمد
وزارة التجاره عندها اخطاء فادحه اضرت بالمستهلك بشكل كبير... ثبتو الخبر للشرح والتفصيل

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