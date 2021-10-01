نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. ضبط أكثر من 12 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية “كاكاو”

منذ ساعة
1623
3
بالفيديو.. ضبط أكثر من 12 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية “كاكاو”

جدة (صدى):
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من 12 مليون حبة، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية "حبوب كاكاو" واردة إلى المملكة عبر الميناء.

وجاء ذلك بعد إخضاع إرسالية "الكاكاو" للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في الميناء، حيث عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مخبأة داخل الإرسالية وذلك بعد إخفائها بطريقة فنية ضمن حبوب الكاكاو.

وأكدت الهيئة على أنه جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وتم بفضل الله القبض عليهم.

ويذكر أن الهيئة قد أحبطت خلال أغسطس الماضي محاولتين لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي، حيث تم في المحاولة الأولى ضبط أكثر من 8.7 مليون حبة كبتاجون كانت مخبأة في إرسالية "كاكاو"، فيما تم خلال المحاولة الثانية ضبط 1.6 مليون حبة مخبأة داخل أرضية إحدى الشاحنات الواردة عبر الميناء.

ميناء جدة الإسلامي
كبتاجون
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أرسالية كاكاو
الزكاة والضريية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135281
منذ ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17815
منذ 50 دقيقة
خسارة الكاكاو !! .. راح فيها
احمد
احمد عدد التعليقات : 666
منذ 29 دقيقة
لعنة الله عليهم...
اكيد انهم اجانب ومن جنسيات محدده..كالسوري والفلسطيني واللبناني والزيدي.. اما الباكستاني فحده ربع كيلو يكون بالعها..
ثبتو الخبر حتى نعطي المفيد

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

winner4ever
STC
ابو محمد 😎 ✍️
الله اكبر .. شرف الله بينه الحرام ..
احمد
لعنة الله عليهم... اكيد انهم اجانب ومن جنسيات محدده..كالسوري والفلسطيني واللبناني والزيدي.. اما الباكستاني فحده ربع كيلو يكون بالعها.. ثبتو الخبر حتى نعطي المفيد
نجاة محمد
ربنا ان شاء الله يفرج همة 6 حراس علي الزبيدي خايفين يهرب
نجاة محمد
يكفي انها فكرت و نفذت هههههه

أخر الأخبار

بالفيديو..إقبال كبير من قبل النساء على بطولات الرماية
بالفيديو..إقبال كبير من قبل النساء على بطولات الرماية
منذ 8 دقائق 1065
الداخلية : اشتراط التحصين بجرعتين ابتداءً من 10 أكتوبر
الداخلية : اشتراط التحصين بجرعتين ابتداءً من 10 أكتوبر
منذ 16 دقيقة 1211
بالفيديو.. فصل مسارات كبار السن وذوي الإعاقة عن مسارات المعتمرين
بالفيديو.. فصل مسارات كبار السن وذوي الإعاقة عن مسارات المعتمرين
منذ 29 دقيقة 1461
سفارة المملكة باليابان لرعاياها: "احذروا الإعصار"
سفارة المملكة باليابان لرعاياها: "احذروا الإعصار"
منذ 39 دقيقة 1407
إقالة مدرب فريق كرة قدم للسيدات لتحرشه باللاعبات
إقالة مدرب فريق كرة قدم للسيدات لتحرشه باللاعبات
منذ 49 دقيقة 681
البريد يحذر العملاء من الوقوع ضحية لجهات مجهولة تطالب بدفع رسوم شحن
البريد يحذر العملاء من الوقوع ضحية لجهات مجهولة تطالب بدفع رسوم شحن
منذ 59 دقيقة 1659
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
منذ ساعة 1490
جميل يوجه رسالة تحذيرية للاعبي الاتحاد قبل مباراة الأهلي
جميل يوجه رسالة تحذيرية للاعبي الاتحاد قبل مباراة الأهلي
منذ ساعة 1710
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام
منذ ساعة 1595
بالفيديو.. ضبط أكثر من 12 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية “كاكاو”
بالفيديو.. ضبط أكثر من 12 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية “كاكاو”
منذ ساعة 1623