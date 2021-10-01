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بالفيديو.. السديس: لايجوز للمرأة الإصرار على طلب الطلاق

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. السديس: لايجوز للمرأة الإصرار على طلب الطلاق

نايف السالم (صدى):
حذر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خطيب المسجد الحرام، الزوجات من الإصرار على طلب الطلاق.

وقال السديس خلال خطبة الجمعة، إنه لايجوز للمرأة الإصرار على طلب الطلاق، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال " أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ".

وأضاف أن من اسباب انتشار قضايا الطلاق، التقصير في معرفة الأحكام الشرعية، وغياب التفاهم والحوار وثقافة الأسر الزوجيه وعدم الاستماع للآخر وغياب الشفافية والمصارحة.

ونصح الأزواج قائلا : اتقوا الله في زوجاتكم وبيوتكم وابنائكم ومجتمعكم، مؤكدًا على ضرورة طاعة الزوجة لزوجها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت".

 

الطلاق
السديس
المسجد الحرام
الزوجات
عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

التعليقات

واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 204
منذ 18 دقيقة
بعض النساء تطلب الطلاق لان زوجها قليل الشعر او بدون شعر

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال // سهم أصاب وراميه بذي سلم ٍ .. مَن بالعِرَاقِ ، لَقد أبعَدْتِ مَرْمَاكِ ..
ابو محمد 😎 ✍️
باالشواحط اشحطوووهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
اشحطوهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون ايادي الحراميه ..

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