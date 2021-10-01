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"الملكية الفكرية" تشهر بشركة اتصالات بسبب صورة شخص وتلزمها بدفع 100 ألف ريال له

منذ ساعة
1582
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"الملكية الفكرية" تشهر بشركة اتصالات بسبب صورة شخص وتلزمها بدفع 100 ألف ريال له

الرياض (صدى):
شهرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بشركة اتصالات قامت باستخدام ونشر وطباعة صورة شخصية، بدون الحصول على موافقة صاحبها، ما استوجب قراراً قطعياً بإلزامها بغرامة مالية وتعويض لصاحب الحق وإزالة التعدي.

وأوضحت الهيئة، أن قرار العقوبة تضمن تعويض مالي لصاحب الحق بـ 100 ألف ريال، وغرامة مالية 24 ألف ريال، وإزالة التعدي وحذف المصنف محل الدعوى والتشهير بحق المدعي عليها على نفقتها.

وأشارت الهيئة في بيان اليوم (الجمعة) إلى أن قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم 41/1 وتاريخ 9/2/1441 مكتسب الصفة النهائية.

شركة اتصالات
العقوبة
غرامة مالية
التعدي
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
نظام حماية حقوق المؤلف

التعليقات

winner4ever
winner4ever عدد التعليقات : 101
منذ 14 دقيقة
STC

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أحدث التعليقات

winner4ever
STC
ابو محمد 😎 ✍️
الله اكبر .. شرف الله بينه الحرام ..
احمد
لعنة الله عليهم... اكيد انهم اجانب ومن جنسيات محدده..كالسوري والفلسطيني واللبناني والزيدي.. اما الباكستاني فحده ربع كيلو يكون بالعها.. ثبتو الخبر حتى نعطي المفيد
نجاة محمد
ربنا ان شاء الله يفرج همة 6 حراس علي الزبيدي خايفين يهرب
نجاة محمد
يكفي انها فكرت و نفذت هههههه

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