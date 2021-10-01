"الملكية الفكرية" تشهر بشركة اتصالات بسبب صورة شخص وتلزمها بدفع 100 ألف ريال له

الرياض (صدى):
شهرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بشركة اتصالات قامت باستخدام ونشر وطباعة صورة شخصية، بدون الحصول على موافقة صاحبها، ما استوجب قراراً قطعياً بإلزامها بغرامة مالية وتعويض لصاحب الحق وإزالة التعدي.
وأوضحت الهيئة، أن قرار العقوبة تضمن تعويض مالي لصاحب الحق بـ 100 ألف ريال، وغرامة مالية 24 ألف ريال، وإزالة التعدي وحذف المصنف محل الدعوى والتشهير بحق المدعي عليها على نفقتها.
وأشارت الهيئة في بيان اليوم (الجمعة) إلى أن قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم 41/1 وتاريخ 9/2/1441 مكتسب الصفة النهائية.