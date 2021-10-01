القبض على امرأة أشعلت النيران في جارها

القاهرة (صدى):
أشعلت امرأة مضطربة نفسيا، في مصر، النيران في جارها، ليلقى مصرعه، حيث قامت بسكب كمية من الكيروسين عليه.
وجاء ذلك بعد أن شاهدته يقف في مدخل العقار الذي يسكن فيه، ما تسبب في إصابته بحروق بالغة وصلت نسبتها إلى 70 في المائة، ونقل على أثرها إلى مستشفى لإسعافه، لكنه توفي داخل غرفة الرعاية المركزة.
وتبين من تحريات المباحث، انها كانت تراقب المجني عليه، وعندما شاهدته غافلته بإلقاء كمية من البنزين عليه، حيث شرعت في إشعال النيران فيه، وحاولت الهرب.
وتمكن شهود العيان من الإمساك بها وتسليمها إلى المباحث، التي ألقت القبض عليها، وكانت تهذي بكلمات غير مفهومة، يظهر من خلاها أنها تعاني من مشاكل نفسية.