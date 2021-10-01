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معاقبة الوقوف الخاطئ

منذ 36 دقيقة
123
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135267
منذ 7 دقائق
افاااا يا ذا المشهد المخيس ، لا لا ، ماهي لهاالدرجه ..!!

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
افاااا يا ذا المشهد المخيس ، لا لا ، ماهي لهاالدرجه ..!!
ابو محمد 😎 ✍️
جيده .. لبؤة اشجع من اللبؤه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحكم واضح في الحديث الشريف ، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين ..
حبظلم الاثول
امرأه مضطربه نفسيا وتعاني من مشاكل نفسيه ليتها انتحرت تسكب البنزين على نفسها وتشعل النار في نفسها وانتهى الأمر وجودها لاداعي في الحياه الدنيا
ابو عمار
لا تزال شباب

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