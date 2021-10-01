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امرأة في مكة تطلب فسخ عقد النكاح لعدم موافقة زوجها على إكمال دراستها

منذ ساعة
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امرأة في مكة تطلب فسخ عقد النكاح لعدم موافقة زوجها على إكمال دراستها

مكة المكرمة (صدى):
تقدّمت امرأة من مكة المكرمة، إلى محامي بطلب لفسخ عقد النكاح لعدم التزام زوجها بشروط عقد الزواج، وذلك في إكمالها دراستها.

وقال المحامي جعفر جمل الليل : "يُعد الشرط المذكور بعقد النكاح بمثابة شرط يلتزم به كلا الطرفين لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" كما يوجد عدة شروط لفسخ عقد النكاح".

وأضاف: "الفرق بين الخلع والفسخ أن الخلع لا يكون إلا بعوض تبذله المرأة؛ أما الفسخ فلا يشترط له ذلك في معظم الأوقات".

وأشار إلى أنه متى حصل خلل بمقصود النكاح من عدم الألفة وحسن المعاشرة وفقد الإنفاق لم يكن لبقاء العقد وجه، ويجوز إلزام الزوج بالفسخ عند عدم تلاؤم الحال بين الزوجين، وفرق بين الزوجين بعوض أو بدون عوض؛ وذلك وفقاً لما قرره أهل العلم.

مكة
النكاح
فسخ عقد
إكمال الدراسة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53856
منذ ساعة
من حقها طلب الفسخ لانه اخل بالعقد المتفق عليه مسبقا
Ali
Ali عدد التعليقات : 134
منذ ساعة
خلها تنقلع بيرزقك الله بافضل منها يمكن خيره لك تكمل دراسه البروفيسور وبالاخير سادحه عند اهلها لكن الحمار حمار
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135266
منذ 11 دقيقة
الحكم واضح في الحديث الشريف ، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
افاااا يا ذا المشهد المخيس ، لا لا ، ماهي لهاالدرجه ..!!
ابو محمد 😎 ✍️
جيده .. لبؤة اشجع من اللبؤه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحكم واضح في الحديث الشريف ، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين ..
حبظلم الاثول
امرأه مضطربه نفسيا وتعاني من مشاكل نفسيه ليتها انتحرت تسكب البنزين على نفسها وتشعل النار في نفسها وانتهى الأمر وجودها لاداعي في الحياه الدنيا
ابو عمار
لا تزال شباب

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