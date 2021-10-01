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صورة نادرة للحرم المكي تظهر المطاف ومبنى بئر زمزم قبل 77 عام

منذ ساعتين
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صورة نادرة للحرم المكي تظهر المطاف ومبنى بئر زمزم قبل 77 عام
الحرم المكي
المطاف
بئر زمزم
خبر في صورة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53856
منذ ساعة
يبدو ان هذه الصوره ايام دخول الجمال الى داخل الحرم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
افاااا يا ذا المشهد المخيس ، لا لا ، ماهي لهاالدرجه ..!!
ابو محمد 😎 ✍️
جيده .. لبؤة اشجع من اللبؤه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحكم واضح في الحديث الشريف ، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين ..
حبظلم الاثول
امرأه مضطربه نفسيا وتعاني من مشاكل نفسيه ليتها انتحرت تسكب البنزين على نفسها وتشعل النار في نفسها وانتهى الأمر وجودها لاداعي في الحياه الدنيا
ابو عمار
لا تزال شباب

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