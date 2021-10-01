رجل يبحث مع الشرطة عن نفسه في الغابة

أميرة خالد (صدى):
اشترك رجل تركي في عملية بحث شاقة عنه بعد أن أبلغت عائلته عن اختفائه، وفقا لما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
تعود التفاصيل عندما أبلغت أسرة تركية في مدينة إينجول بولاية بورصة شمال غربي البلاد عن اختفاء رجل يدعى بيهان موتلو، ويبلغ من العمر 50 عاما.
وكان موتلو قرر على مايبدو أن يتجول في إحدى الغابات وهو مخمور عقب مغادرته الحانة حيث انقطعت أخباره، و أرسلت الشرطة فريقا للبحث عنه بعد أن فشل أصدقاؤه في العثور عليه، وخلال مشيه دون هدف في الغابة، صادف موتلو الشرطة الذين أخبروه أنهم يبحثون عن عجوز مفقود، فانضم إليهم في جهودهم دون أن يدري أنه الشخص المطلوب.
وعقب عملية بحث واستقصاء استمرت ساعات طوال، اكتشف موتلو أنه الرجل المعني بكل هذا الجهد والعناء عندما بدأ عناصر الشرطة بالصراخ على ليخبرهم أنه "وجد نفسه" أخيرا.