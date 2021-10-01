نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أسباب صدور أصوات مزعجة من المكابح

منذ ساعة
1603
1
أسباب صدور أصوات مزعجة من المكابح

أميرة خالد (صدى):
يعتبر نظام المكابح (الفرامل) هو الجزء المسؤول عن إيقاف السيارة عند الحاجة أو في حالة الطوارئ، وأي خلل أو عطل بأحد أجزاءه من شأنه أن يعرض حياتك للخطر ويرفع من نسب تعرضك للحوادث.

وقد تتعرض المكابح لبعض المشاكل والأعطال، ومن مؤشرات تعرضها للأعطال هو صدور أصوات مزعجة منها أثناء القيادة، وحينها يجب عليك الإسراع بالكشف عند مراكز الخدمة المُختصة عن نظام المكابح وإصلاح العطل به.

ومن أبرز الأعطال التي تتسب في صدور أصوات مزعجة من المكابح، وهي كالتالي:

– في حال وجود صدأ على أقراص الفرامل (الهوبات) فإنها تصدر أصوات مزعجة لاحتكاكها مع فحمات الفرامل عند الضغط على دواسة الفرامل.

– حدوث تآكل أو شروخ في أقراص الفرامل أو ما يُعرف أيضًا بالهوبات.

– إذا تعرضت فحمات الفرامل للتآكل والتلف.

– في حال تفكك أحد براغي أقراص الفرامل فإنه يسبب هذا الصوت المزعج.

– قد يكون في بعض الحالات صدور الصوت طبيعيًا وناتج عن نظام منع انزلاق الفرامل أو المعروف أيضًا بنظام الـ ABS، وذلك عندما تقوم بالضغط على دواسة الفرامل بشكل مُفاجيء.

سيارات
الحوادث
الأعطال
المكابح
أصوات مزعجة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53852
منذ 40 دقيقة
اوكي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
مشروع تصريف الامطار في جده مثل بيض الصعو يذكر ولا ينشاف
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه
ابو عمار
ههههههههههههههههههه نهايه جميله
ابو عمار
صوره جميله تعبر عن زمن البساطه
ابو عمار
ههههههههههههههههههه حسبي الله عليها

أخر الأخبار

دراسة توضح تأثير لقاح الإنفلونزا على متلقي لقاح كورونا
دراسة توضح تأثير لقاح الإنفلونزا على متلقي لقاح كورونا
منذ 41 دقيقة 1637
الرئيس الكوري يغير تسريحة شعره الشهيرة
الرئيس الكوري يغير تسريحة شعره الشهيرة
منذ 47 دقيقة 617
سقوط مروع لسائقة داخل مواقف السيارات
سقوط مروع لسائقة داخل مواقف السيارات
منذ 57 دقيقة 118
صاعقة تضرب سيارة اثناء سيرها
صاعقة تضرب سيارة اثناء سيرها
منذ ساعة 113
نهاية العناد والهياط
نهاية العناد والهياط
منذ ساعة 108
رجل يبحث مع الشرطة عن نفسه في الغابة
رجل يبحث مع الشرطة عن نفسه في الغابة
منذ ساعة 731
أسباب صدور أصوات مزعجة من المكابح
أسباب صدور أصوات مزعجة من المكابح
منذ ساعة 1603
الهلال يخطط للاستغناء عن خدمات "فيتو"
الهلال يخطط للاستغناء عن خدمات "فيتو"
منذ ساعة 1796
السفارة في أستراليا تتوقف عن العمل يوم 4 أكتوبر
السفارة في أستراليا تتوقف عن العمل يوم 4 أكتوبر
منذ ساعة 1571
انخفاض أسعار النفط اليوم
انخفاض أسعار النفط اليوم
منذ ساعة 1536