أسباب صدور أصوات مزعجة من المكابح

أميرة خالد (صدى):
يعتبر نظام المكابح (الفرامل) هو الجزء المسؤول عن إيقاف السيارة عند الحاجة أو في حالة الطوارئ، وأي خلل أو عطل بأحد أجزاءه من شأنه أن يعرض حياتك للخطر ويرفع من نسب تعرضك للحوادث.
وقد تتعرض المكابح لبعض المشاكل والأعطال، ومن مؤشرات تعرضها للأعطال هو صدور أصوات مزعجة منها أثناء القيادة، وحينها يجب عليك الإسراع بالكشف عند مراكز الخدمة المُختصة عن نظام المكابح وإصلاح العطل به.
ومن أبرز الأعطال التي تتسب في صدور أصوات مزعجة من المكابح، وهي كالتالي:
– في حال وجود صدأ على أقراص الفرامل (الهوبات) فإنها تصدر أصوات مزعجة لاحتكاكها مع فحمات الفرامل عند الضغط على دواسة الفرامل.
– حدوث تآكل أو شروخ في أقراص الفرامل أو ما يُعرف أيضًا بالهوبات.
– إذا تعرضت فحمات الفرامل للتآكل والتلف.
– في حال تفكك أحد براغي أقراص الفرامل فإنه يسبب هذا الصوت المزعج.
– قد يكون في بعض الحالات صدور الصوت طبيعيًا وناتج عن نظام منع انزلاق الفرامل أو المعروف أيضًا بنظام الـ ABS، وذلك عندما تقوم بالضغط على دواسة الفرامل بشكل مُفاجيء.