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انخفاض أسعار النفط اليوم

منذ 4 ساعات
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انخفاض أسعار النفط اليوم

وكالات (صدى):
انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط احتمالات بأن يعزز تحالف أوبك+ زيادة مزمعة للإنتاج بهدف تخفيف المخاوف بشأن المعروض، بينما تسبب صعود أسعار الغاز في تحفيز بعض منتجي الكهرباء على التحول من الغاز إلى النفط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 78.19 دولار للبرميل صباح اليوم، لكنها ما زالت تتجه صوب تحقيق زيادة بسيطة في الأسبوع، لتحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا إلى 74.88 دولار للبرميل، بيد أن العقد ما زال على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع السادس على الترتيب.

أسعار النفط
أوبك
اقتصاد
برنت
البرميل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135281
منذ ساعة
الله يعين ..

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أحدث التعليقات

winner4ever
STC
ابو محمد 😎 ✍️
الله اكبر .. شرف الله بينه الحرام ..
احمد
لعنة الله عليهم... اكيد انهم اجانب ومن جنسيات محدده..كالسوري والفلسطيني واللبناني والزيدي.. اما الباكستاني فحده ربع كيلو يكون بالعها.. ثبتو الخبر حتى نعطي المفيد
نجاة محمد
ربنا ان شاء الله يفرج همة 6 حراس علي الزبيدي خايفين يهرب
نجاة محمد
يكفي انها فكرت و نفذت هههههه

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