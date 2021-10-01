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بالصور.. أمانة جدة تنجز 70% من مشروع تصريف الأمطار لحي المنار

منذ 3 ساعات
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بالصور.. أمانة جدة تنجز 70% من مشروع تصريف الأمطار لحي المنار

جدة (صدى):
أنجزت أمانة محافظة جدة 70% من مشروع تنفيذ حلول لتصريف مياه الأمطار " بحي المنار" بطريقتي الدفع النفقي والحفر المفتوح، وبتكلفة إجمالية للمشروع قُدّرت بأكثر من 49 مليون ريال، ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية، وتحسين جودة الحياة التي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني أن المشروع يهدف إلى تجميع مياه الأمطار لأحياء المنار، والأجواد، والسامر، وربطها بقنوات المطار ، والسامر ، ووادي حفنة، مشيرًا إلى أن تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار لحي المنار يشتمل على تركيب أنابيب بطول 16500 متر، وتصل أقطارها إلى 3000 ملم، إضافة لتركيب مناهل ومصائد تصريف وعبّارات بالحفر النفقي لخطوط أنابيب قائمة وربطها بقنوات المطار والسامر ووادي حفنة.

ولفت الزهراني النظر إلى أن المشروع يعمل على تنفيذه أكثر من 450 يدا عاملة، ويعد من أكبر المشاريع التي تنفذ بطريقة الحفر المفتوح في المحافظة، مبينًا أن الكمية الإجمالية لأعمال الحفر بلغت 165 ألف متر مكعب ، وبعمق يصل إلى 13 مترًا، فيما اشتمل على تركيب 345 منهلًا ، تتضمن إعادة تنفيذ ميول الطرق والسفلتة لتوجيه المياه إلى المصائد وذلك بعد إنجاز المشروع بشكل كامل.

 

 

جدة
أمانة محافظة جدة
رؤية المملكة 2030
تصريف مياه الأمطار
المبادرات التطويرية
الدفع النفقي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53856
منذ ساعة
مشروع تصريف الامطار في جده مثل بيض الصعو يذكر ولا ينشاف

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
افاااا يا ذا المشهد المخيس ، لا لا ، ماهي لهاالدرجه ..!!
ابو محمد 😎 ✍️
جيده .. لبؤة اشجع من اللبؤه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحكم واضح في الحديث الشريف ، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين ..
حبظلم الاثول
امرأه مضطربه نفسيا وتعاني من مشاكل نفسيه ليتها انتحرت تسكب البنزين على نفسها وتشعل النار في نفسها وانتهى الأمر وجودها لاداعي في الحياه الدنيا
ابو عمار
لا تزال شباب

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