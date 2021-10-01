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أضرار تناول المكسرات منها "الإصابة بسرطان الكبد"

منذ ساعة
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أضرار تناول المكسرات منها "الإصابة بسرطان الكبد"

أميرة خالد (صدى):
حذر خبراء، اليوم الجمعة من أنواع من المكسرات مشيرين إلى أنها تسبب في الوفـاة.

أشار الخبراء أن الصنوبر وجوز المكاديميا وكذلك الفول السوداني، يجب تناولها باعتدال لاحتوائها على عناصر قد تسبب مشاكل كبيرة لجسم الإنسان، وفقاً لموقع "Eat this Not That".

وتحتوي حبوب الصنوبر على قيمة فوائد عديدة لكنها قد تسبب متلازمة الصنوبر التي تترك طعماً مراً ومعدنياً في الفم لعدة أشهر.

ويعتبر الفول السوداني الأكثر شيوعاً بين المكسرات والأكثر ضرراً؛ بسبب مشكلة تعرضه لمرض يسمى "الأفلاتوكسين" وهو نوع من الفطريات المرتبطة بسرطان الكبد.

ويسبب الفول السوداني بشعوراً بعدم الراحة إن لم يكن مميتاً لدى البعض إذا تم تناوله بكثرة.

سرطان
مكسرات
سرطان الكبد
الفول السوداني

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135258
منذ 41 دقيقة
الله يكفينا الشر ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اشخطوهما حتى الدم من حلقيهمااا ..
ابو عمير
الحكم ماقصر معكم عطاكم شوط ثالث يبيكم تسجلون جت الساعه ١٢ وانتم تلعبون وعطاكم بلنتي
ابو عمير
انا ماشفت المباراة بس يقولون لعب الهلال ٣ اشواط صحيح
شيخين
اهم شي بعد احالتهم وش صار اذا مافية كفالة وطلع معناتة الامور طيبة غير كذالالالالالا
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعوض عليهم .. آمين ...

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