لولوة الملا تكشف تفاصيل أزمتها النفسية ومحاولتها الانتحار

خالد الظفيري (صدى):
أوضحت الفنانة الكويتية، لولوة الملا، تفاصيل مشاركتها في مسلسل كف ودفوف مع الفنانة هدى حسين، وروت تفاصيل من حياتها وأزماتها التي مرت بها.
وقالت لولوة الملا إنها لم تندم على التفكير في التخلص من حياتها سابقاً، كما لم تندم على التصريح بهذا الأمر من قبل معلقة: "ندمت إني فكرت فيه.. لا"، مشيرة إلى أنها لم تندم على هذا التفكير لأنه جعل منها إنسانة أخرى بعد أن تراجعت عنه معلقة: "التفكير هذا شوي ضعيف".
وأضافت: "التفكير في التخلص من حياتي جعلني أكلم نفسي قلت ليش هذي التفكير ويبيك تختارين أسرع طريق حق النحشة.. عندك شيء زين انتي مو قاعدة تشوفينه"، مبينةأن أسرتها كانت معها في تلك الأزمة بجانبها حتى تراجعت عن هذا الأمر، وأنها لم تكن تستطيع مقابلة أحد.
وأشارت لولوة إلى أنها انتقلت لمرحلة جديدة في حياتها بعد أن تراجعت عن هذا الموضوع، كما عبرت عن سعادتها في مشاركة الفنانة هدى حسين مسلسل كف ودفوف والذي يعرض حاليا، قائلة إن شهادتها في المسلسل مجروحة.