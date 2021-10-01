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" الغذاء والدواء " توضح طرق الاستفادة من فائض الأطعمة

منذ 53 دقيقة
1537
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" الغذاء والدواء " توضح طرق الاستفادة من فائض الأطعمة

الرياض (صدى):
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أهمية اتباع الإرشادات اللازمة للاستفادة من فائض الأطعمة، حيث يساهِم في التقليل من الهدر الغذائي.

وذكرت الغذاء والدواء، أنه يمكن تجفيف شرائح الفاكهة لصنع المربى المنزلي والتبرع بفائض الأطعمة مع إمكانية تحضير عصائر مشكّلة من الفواكه التي قاربت على النضج.

وأضافت وأنه يمكن الاحتفاظ بباقي الطعام في علب محكمة الإغلاق ووضعها في الثلاجة كوجبة خفيفة لاحقًا.

كما يمكن تجفيف فائض الخبز وطحنه واستخدامه كبقسماط وتجميد الأغذية المتبقية مباشرة بعض خفض درجة حرارتها وتقطيع الخضار وتوضع في أكياس بلاستيكية وتجميدها لمدة ستة أشهر.

 

الغذاء والدواء
التبرع
الهدر الغذائي
فائض الأطعمة

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83220
منذ 15 دقيقة
الحمد لله على النعمه والله لايزيلها

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
هههههه دا تحرش من القرد و المصيبة جالسة تضحك يعني مو خايفة
نجاة محمد
هههه احسنتي بفضحة
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️ وش في الصيام الحركه وقلت الاكل وقت الإفطار بلا دود ولا قرف
نجاة محمد
حاميها حراميها المهم تم القبض علية

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