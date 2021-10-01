" الغذاء والدواء " توضح طرق الاستفادة من فائض الأطعمة

الرياض (صدى):
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أهمية اتباع الإرشادات اللازمة للاستفادة من فائض الأطعمة، حيث يساهِم في التقليل من الهدر الغذائي.
وذكرت الغذاء والدواء، أنه يمكن تجفيف شرائح الفاكهة لصنع المربى المنزلي والتبرع بفائض الأطعمة مع إمكانية تحضير عصائر مشكّلة من الفواكه التي قاربت على النضج.
وأضافت وأنه يمكن الاحتفاظ بباقي الطعام في علب محكمة الإغلاق ووضعها في الثلاجة كوجبة خفيفة لاحقًا.
كما يمكن تجفيف فائض الخبز وطحنه واستخدامه كبقسماط وتجميد الأغذية المتبقية مباشرة بعض خفض درجة حرارتها وتقطيع الخضار وتوضع في أكياس بلاستيكية وتجميدها لمدة ستة أشهر.