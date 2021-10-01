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تطورات جديدة في حادث شاحنة المدينة

منذ ساعتين
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تطورات جديدة في حادث شاحنة المدينة

المدينة المنورة (صدى):
كشفت مصادر أن سائق شاحنة حادث المدينة الذي وقع في إشارة طريق علي بن أبي طالب في المدينة المنورة،موقوف حالياً 10 أيام على ذمة التحقيق وتم إحالة ملفه من قبل المرور للجهة المختصة عقب مباشرة الحادث.

وأوضحت المصادر أن حادث الشاحنة بدأ من نقطة مركز قريضة على الطريق، عندما عبره بدون توقف، وتناثرت بعض حمولته على الطريق عند قدومه من الكسارة، حيث يمتد الطريق إلى موقع الحادث قرابة 13 كيلومترا.

وقد أبلغت الجهات ودوريات المرور من حينها عن الشاحنة، والتي لم تستجب لنداء الدورية واتجهت نحو الإشارة، حيث لم يتدارك الوضع والسيطرة عليها، ما تسبب في الحادث وإصابة 5 أشخاص ووفاة 4، بالإضافة إلى أضرار المركبات وتلفيات بالطريق، بحسب الوطن.

وأشار تقريرا لوزارة النقل إلى أن الحادث وقع بسبب عطل بالمكابح، وخرج بتوصيات تتمثل بالتنسيق بين هيئة النقل وإدارة المرور لزيادة الرقابة على الشاحنات، والتأكد من صلاحيتها، وتكثيف الحملات التوعوية بخطورة القيادة أثناء التعب والإرهاق.

المرور
المدينة المنورة
سائق شاحنة
التحقيق
شاحنة المدينة
طريق علي بن أبي طالب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135258
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. يجب تشديد التفتيش والتحري عن سائقي الشاحنات ، حذر المنبهات والمخدرات ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اشخطوهما حتى الدم من حلقيهمااا ..
ابو عمير
الحكم ماقصر معكم عطاكم شوط ثالث يبيكم تسجلون جت الساعه ١٢ وانتم تلعبون وعطاكم بلنتي
ابو عمير
انا ماشفت المباراة بس يقولون لعب الهلال ٣ اشواط صحيح
شيخين
اهم شي بعد احالتهم وش صار اذا مافية كفالة وطلع معناتة الامور طيبة غير كذالالالالالا
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعوض عليهم .. آمين ...

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