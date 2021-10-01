بالفيديو.. "الزعاق": أكتوبر ونوفمبر ألطف شهور السنة على الإطلاق

الرياض (صدى):
كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، السمات الجوية التي سيشهدها شهر أكتوبر الذي يوافق اليوم الجمعة أوله، لافتًا إلى أنه وشهر نوفمبر هما أجمل وألطف شهور السنة على الإطلاق.
وأوضح الدكتور خالد الزعاق إن أكتوبر له ذراعان؛ إحداهما تغرف من حوض آخر سهيل "الصفري" ، وذراع تغرف من حوض الوسم، وكلتاهما من المواسم الناعمة، كما أنه ستبدأ في هذا الشهر البوادر الشتوية على المناطق الشمالية ببرد خفيف، بحسب "العربية" .
وقال "الزعاق" أن البرد الذي ستشهده المناطق الشمالية رغم خفته مضر على الأجساد، مضيفًا أن أول أكتوبر سيشهد موسم السويبع عند أهل الحجاز وفيه يبدأ الليل يأخذ من النهار، مختتمًا أنه في منتصف أكتوبر يدخل موسم الوسم وفي نهايته يكون أبكر وقت لدخول وقت الظهر، كما تنكمش الرطوبة على السواحل، وتخضر الأوراق وتزهو زهور الخريف.