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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

منذ ساعة
1221
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيًا وما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب الخفيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

المملكة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135247
منذ 17 دقيقة
خير ان شاء الله .....

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مسكينه تبي كل يوم حلاقه
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .....
القناص
مكه فل جرائم كل يوم جريمه ومشكله عجيب من يسكن فيها علمآ فيها الحرم المكي الله يكفينا شر المصايب
عندما يغيب المساء
الله يعينك على تربيتهم
ابو محمد 😎 ✍️
قصوا يد الحرامي ..

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