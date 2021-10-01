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شركة BAE SYSTEMS توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

منذ 3 ساعات
1374
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شركة BAE SYSTEMS توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية "BAE SYSTEMS" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مصمم حلول سلسلة التوريد (الرياض)، منسق ومدرب عمليات (الظهران)، مدرب تقني/ مراقبة الحركة الجوية (الظهران).

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ أمس الموافق 30 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 أكتوبر 2021م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع الشركة من هنــــــــــــــا 

 

وظائف
الرياض
الظهران
شركة BAE SYSTEMS
شواغر وظيفية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53830
منذ 55 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مسكينه تبي كل يوم حلاقه
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .....
القناص
مكه فل جرائم كل يوم جريمه ومشكله عجيب من يسكن فيها علمآ فيها الحرم المكي الله يكفينا شر المصايب
عندما يغيب المساء
الله يعينك على تربيتهم
ابو محمد 😎 ✍️
قصوا يد الحرامي ..

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