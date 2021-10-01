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علامات تشير إلى الإصابة بسرطان الثدي في أخطر مراحله

منذ 5 ساعات
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علامات تشير إلى الإصابة بسرطان الثدي في أخطر مراحله

أميرة خالد (صدى):
قالت نانسي لين، طبيبة الأورام المتخصصة في سرطان الثدي في معهد دانا فاربر للسرطان، في بوسطن، أن الخبراء ليسوا متأكدين تمامًا من سبب انتشار مرض سرطان الثدي، لكن وفقًا للمعهد الوطني للسرطان (NCI)، يحدث الأمر عندما تجد الخلايا السرطانية طريقها إلى مجرى الدم والجهاز الليمفاوي، وبالتالي تكون قادرة على التحرك في جميع أنحاء الجسم.

وأوضحت إيفلين تويين تايو، طبيبة أمراض الدم والأورام في طب وايل كورنيل، ومستشفى بروكلين الميثوديست في نيويورك، أنه عندما تكون مصابًا بمرض نقيلي ، يتنافس الجسم مع السرطان من أجل البقاء والتغذية والطاقة، بينما يجب على الجسم أن يعمل بجهد أكبر قليلاً مما يعمل عادة.

ويعد التعب عرضًا شائعًا للسرطان بشكل عام، ويمكن أن يكون علامة على انتشار السرطان، فإن الخلايا السرطانية تسلب من العناصر الغذائية من الخلايا السليمة من أجل النمو، وهذا يجعل خلايا جسدك جائعة ويساهم في الشعور بالتعب، وفقًا لجونز هوبكنز ميديسن.

ويمكن أن يسبب السرطان أيضًا فقر الدم، وهي حالة لا يتواجد فيها ما يكفي الجسم من خلايا الدم الحمراء السليمة، كما يقول الدكتور «تايوو»، والتي يمكن أن تؤثر أيضًا على مستويات الطاقة، بينما فقدان الشهية، هو أحد الأعراض الشائعة لسرطان النقيلي، وإذا كان الشخص يعاني من أعراض سرطان أخرى مثل الغثيان أو القيء.

ويرجع فقدان الوزن إلى أن السرطان يحرم الخلايا السليمة من العناصر الغذائية، وعندما يتطور السرطان، يمكن للشخص أن يبدأ في فقدان الوزن تلقائياً، بالإضافة إلى ذلك، فإن الشخص الذي لا يأكل بسبب نقص الشهية سيبدأ في النهاية في فقدان الوزن، وغالبًا ما ينتشر هذا المرض إلى العظام والرئتين والكبد والدماغ، لا ينتشر حصريًا في تلك الأماكن، ولكن هذه هي الأماكن الأكثر شيوعًا للورم الخبيث.

 

 

سرطان الثدي
أمراض
صحة الإنسان
علامات

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83220
منذ 8 دقائق
الله يشفي كل مريض
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83220
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الله يشفي كل مريض
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83220
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الله يشفي كل مريض
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83220
منذ 8 دقائق
الله يشفي كل مريض
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83220
منذ 8 دقائق
الله يشفي كل مريض
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83220
منذ 8 دقائق
الله يشفي كل مريض

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نجاة محمد
هههههه دا تحرش من القرد و المصيبة جالسة تضحك يعني مو خايفة
نجاة محمد
هههه احسنتي بفضحة
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️ وش في الصيام الحركه وقلت الاكل وقت الإفطار بلا دود ولا قرف
نجاة محمد
حاميها حراميها المهم تم القبض علية

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