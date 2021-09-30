نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. خبير تقني يوضح ‏سبب شراء الشركات لهاتفك القديم

منذ يومين
27303
5
بالفيديو.. خبير تقني يوضح ‏سبب شراء الشركات لهاتفك القديم

الرياض (صدى):
أوضح الخبير التقني تركي المحمود، سبب شراء الشركات لهاتفك القديم، وذلك عن طريق استبدال هاتفك القديم بهاتف آخر جديد مع الخصم.

وقال تركي المحمود، أن هناك زيادة في الطلب على أشباه الموصلات والتي توجد في الشرائح الخضراء داخل الهاتف وهي قليلة في العالم والشركات لا تستطيع أن توفرها؛ ليصبح هناك محدودية في إنتاج الأجهزة الذكية بشكل عام، ليكون هناك قلة في الإنتاج وتتسبب في ارتفاع الأسعار، وبحلول 2024 ستكون المصانع جاهزة لإنتاج أشباه الموصلات.

وأشار الخبير التقني إلى أن هناك واحدة من الشركات تضع عروضًا لاستبدال هاتفك القديم بهاتف جديد مع الخصم؛ حيث يستفيدون من أشباه الموصلات الموجودة في الهاتف القديم لصناعتها في أجهزة جديدة، بحسب قناة "الرسالة" .

وفي السياق نفسه، أضاف "المحمود" أن العلماء كانوا يدرسون قشرة الرخويات واكتشفوا أن بها مرونة عالية ويعطيها قوة وصلابة، وبناءًا عليه قاموا بدمج الزجاج مع البلاستيك وجربوا تصنيع شاشات لتخرج شاشات أقوى 5 مرات من الشاشات الموجودة حاليًا.

شركات
مصانع
خبير تقني
هواتف
شرائح خضراء
ابتكارات تقنية

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83226
منذ يومين
الحمد لله ما اذكر اني بعت منها شي الجهاز يموت عندي
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135407
منذ يومين
طيب ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53916
منذ يومين
طيب
شاشة مكسورة
شاشة مكسورة عدد التعليقات : 1
منذ يوم
انا عندي جهاز منلعن اسلافه شاشة مكسورة وبطارية ماتمسك شحن. وين هذي الشركات تجي تاخذ وتعطيني نوكيا على اساس خايف على معلومات البنتاغون فيه والا السي اي اي
تعالو شيلوه مع شاحنه هههههه
مرر
مرر عدد التعليقات : 1
منذ 3 دقائق
لايكون الزئبق الأحمر!

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي مقلعه ..
ع. س. ع
ههههههه الله لا يغير عليكم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. عماني يستقل قارباً ويبحر بيه بعد غرق الشوارع بسبب إعصار شاهين
بالفيديو.. عماني يستقل قارباً ويبحر بيه بعد غرق الشوارع بسبب إعصار شاهين
منذ 22 دقيقة 1511
ريال مدريد يخطط لضم 3 لاعبين من لايبزيغ
ريال مدريد يخطط لضم 3 لاعبين من لايبزيغ
منذ 32 دقيقة 1417
«الصحة»: تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 37 دقيقة 1438
بالصور.. "الهلال وعكاظ" أبطال المملكة للريشة الطائرة
بالصور.. "الهلال وعكاظ" أبطال المملكة للريشة الطائرة
منذ 41 دقيقة 1394
مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا
مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا
منذ 47 دقيقة 1414
الأمير الوليد بن بدر يوضح حقيقة إبعاد حسين عبدالغني عن النصر
الأمير الوليد بن بدر يوضح حقيقة إبعاد حسين عبدالغني عن النصر
منذ 52 دقيقة 1585
الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة
الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 57 دقيقة 1496
سبب وحيد يعرقل إقالة كومان من تدريب برشلونة
سبب وحيد يعرقل إقالة كومان من تدريب برشلونة
منذ 57 دقيقة 1509
اكيورا تحدد موعد انطلاق سيارة انتيجرا الجديدة
اكيورا تحدد موعد انطلاق سيارة انتيجرا الجديدة
منذ ساعة 1515
‏"التأمينات الاجتماعية": خدمة "بيانات المستفيدين" تتيح الاطلاع على تفاصيل المعاش
‏"التأمينات الاجتماعية": خدمة "بيانات المستفيدين" تتيح الاطلاع على تفاصيل المعاش
منذ ساعة 1563