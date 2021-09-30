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فيصل أبو ثنين: الاتحاد يضع مبلغ كبير للحكام الأجانب لترضى بالكوراث المحلية

منذ 11 ساعة
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فيصل أبو ثنين: الاتحاد يضع مبلغ كبير للحكام الأجانب لترضى بالكوراث المحلية

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي فيصل أبو ثنين على تعادل الهلال أمام فريق الحزم بهدف لكلاً منهما في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب "فيصل" عبر حسابه على "تويتر": "الهلال يتعطل مع الحزم.. شوط ثاني مغاير تماما للشوط الأول وتدخلات المدرب اسوأ من حكم المباراة !".

وأضاف: "الزج باربعة مهاجمين وتفريغ فريقك ليس بحل !.. جوميز طوال المباراة غايب ويتصدى للبلنتي ! .. عندك اليامي وتلعب مدالله".

وتابع: "الاتحاد السعودي يضع مبلغ كبير مقابل الحكام الأجانب حتى ترضى بالكوارث المحلية !".

 

الهلال
الاتحاد السعودي
دوري المحترفين
الحزم
الحكام الأجانب
فيصل أبو ثنين

التعليقات

برنس
برنس عدد التعليقات : 500
منذ 9 ساعات
وش دخلك بالانحاد خلك مع فريقك الخايس ولا تشغل نفسك
ابو عمير
ابو عمير عدد التعليقات : 25
منذ 25 دقيقة
انا ماشفت المباراة بس يقولون لعب الهلال ٣ اشواط صحيح

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اشخطوهما حتى الدم من حلقيهمااا ..
ابو عمير
الحكم ماقصر معكم عطاكم شوط ثالث يبيكم تسجلون جت الساعه ١٢ وانتم تلعبون وعطاكم بلنتي
ابو عمير
انا ماشفت المباراة بس يقولون لعب الهلال ٣ اشواط صحيح
شيخين
اهم شي بعد احالتهم وش صار اذا مافية كفالة وطلع معناتة الامور طيبة غير كذالالالالالا
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعوض عليهم .. آمين ...

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