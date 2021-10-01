نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"قانوني": حالتان يحق للمرأة فيهما الطلاق إذا تزوج زوجها عليها

منذ 10 ساعات
13840
3
"قانوني": حالتان يحق للمرأة فيهما الطلاق إذا تزوج زوجها عليها

عادل الحربي (صدى):
قال المحامي والمستشاربدر الروقي، أنه يحق المرأة طلب الطلاق في حال زواج زوجها عليها سواء كان الأمر قانونيًا أو كان غير قانونيًا إذا كان هناك ضرر.

وقال "الروقي": "المرأة تشعر أن كرامتها قد أهينت أو بالعامية صارت مسخرة أمام عائلتها ويحق لها أن تطلب الطلاق إذا كان هناك ضرر وهى أدرى بحالها".

وتابع: "إن لم يمكن هناك ضرر فلا يحق لها لأن شرعيًا مباح لكن هناك حالات أزواج تزوجوا 9 مرات وطلقوهم ورجعوا للأولى"، وفقًا لما جاء ببرنامج "سيدتي".

وأضاف "القانوني" :"هناك نظامين لفسخ النكاح أولاً إذا كان قبل زواجها اشترطت في عقد النكاح ألا يتزوج زوجها عليها وفي هذه الحالة إذا تزوج فورًا يفسخ عقد النكاح، أما إذا لم تشترط وشعرت بالضرر فيمكن فسخ العقد عن طريق الخلع".

الطلاق
تعدد الزوجات
الخلع
حالات الزواج
فسخ عقد النكاح

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66825
منذ 8 ساعات
الأنثى لو بس تنتظرها بعين
حطتها ضرر 😂😂😂😂
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17810
منذ ساعة
الدنجوانية مرفوضة في الغالب .. من قبل جميع الزوجات .. عليك أن تأتي بسبب مقنع للزواج .. المتكرر !!
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83220
منذ 20 دقيقة
الله يصلح شان عبادة

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نجاة محمد
هههههه دا تحرش من القرد و المصيبة جالسة تضحك يعني مو خايفة
نجاة محمد
هههه احسنتي بفضحة
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️ وش في الصيام الحركه وقلت الاكل وقت الإفطار بلا دود ولا قرف
نجاة محمد
حاميها حراميها المهم تم القبض علية

أخر الأخبار

والدة ضحية الأفعى تكشف تفاصيل الحادث: لم نجد أثر للكوبرا
والدة ضحية الأفعى تكشف تفاصيل الحادث: لم نجد أثر للكوبرا
منذ 18 دقيقة 1466
أحد صباحات الرياض شتاءً منتصف السبعينات الميلادية
أحد صباحات الرياض شتاءً منتصف السبعينات الميلادية
منذ 28 دقيقة 533
رد فعل صادم من كوافيرة تجاه زبونة رفضت الدفع
رد فعل صادم من كوافيرة تجاه زبونة رفضت الدفع
منذ 33 دقيقة 552
بيليه يغادر المستشفى بعد استئصال ورم في القولون
بيليه يغادر المستشفى بعد استئصال ورم في القولون
منذ 38 دقيقة 1349
تطورات جديدة في حادث شاحنة المدينة
تطورات جديدة في حادث شاحنة المدينة
منذ 48 دقيقة 1565
" الغذاء والدواء " توضح طرق الاستفادة من فائض الأطعمة
" الغذاء والدواء " توضح طرق الاستفادة من فائض الأطعمة
منذ 53 دقيقة 1533
"الأمن البيئي" يضبط مخالفَين لنظام البيئة لقيامهما بالصيد المخالف في تبوك
"الأمن البيئي" يضبط مخالفَين لنظام البيئة لقيامهما بالصيد المخالف في تبوك
منذ 59 دقيقة 1339
ثغرة خطيرة بهواتف آيفون تهدد الحسابات المصرفية بالسرقة
ثغرة خطيرة بهواتف آيفون تهدد الحسابات المصرفية بالسرقة
منذ ساعة 1209
بالفيديو.. "الزعاق": أكتوبر ونوفمبر ألطف شهور السنة على الإطلاق
بالفيديو.. "الزعاق": أكتوبر ونوفمبر ألطف شهور السنة على الإطلاق
منذ ساعة 1205
أرامكو للتجارة توفر وظائف شاغرة
أرامكو للتجارة توفر وظائف شاغرة
منذ ساعة 1241