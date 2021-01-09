فلسطين تطالب إسرائيل بتوفير لقاح كورونا للشعب

وكالات (صدى):
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء السبت، بيانًا طالبت خلاله إسرائيل بتوفير لقاحات وباء كورونا للشعب الفلسطيني، في الوقت الذي توفر فيه هذه اللقاحات لمواطنيها.
وذكرت الوزارة في البيان، أن إسرائيل " تحاول أن تعفي نفسها من واجباتها كقوة احتلال، وترمي بالمسؤولية كاملة على الحكومة الفلسطينية ".
وأكدت على أن الحكومة الفلسطينية على استعداد بتحمل مسؤولياتها كاملة والقيام بواجباتها غير منقوصة، أمام الإهمال المتعمد واللامبالاة من إسرائيل.
وأضافت: " إن بحث القيادة الفلسطينية عن توفير اللقاحات من مصادره المختلفة، لا يعفي إسرائيل من مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في تقديم اللقاحات استنادا الى واجباتها بناء على قواعد القانوني الانساني الدولي واتفاقيات جنيف، ولوائح لاهاي للعام 1907، والقانون الدولي لحقوق الإنسان باعتبارها قوة احتلال ".