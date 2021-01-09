الأعداد السابقة للصحيفة

فلسطين تطالب إسرائيل بتوفير لقاح كورونا للشعب

Time منذ 27 دقيقة
Views 1321
فلسطين تطالب إسرائيل بتوفير لقاح كورونا للشعب

وكالات (صدى):
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء السبت، بيانًا طالبت خلاله إسرائيل بتوفير لقاحات وباء كورونا للشعب الفلسطيني، في الوقت الذي توفر فيه هذه اللقاحات لمواطنيها.

وذكرت الوزارة في البيان، أن إسرائيل " تحاول أن تعفي نفسها من واجباتها كقوة احتلال، وترمي بالمسؤولية كاملة على الحكومة الفلسطينية ".

وأكدت على أن الحكومة الفلسطينية على استعداد بتحمل مسؤولياتها كاملة والقيام بواجباتها غير منقوصة، أمام الإهمال المتعمد واللامبالاة من إسرائيل.

وأضافت: " إن بحث القيادة الفلسطينية عن توفير اللقاحات من مصادره المختلفة، لا يعفي إسرائيل من مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في تقديم اللقاحات استنادا الى واجباتها بناء على قواعد القانوني الانساني الدولي واتفاقيات جنيف، ولوائح لاهاي للعام 1907، والقانون الدولي لحقوق الإنسان باعتبارها قوة احتلال ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

بلبل البحر
هذه المناظر انقرضت من زمان ..
أبوخالد.أبها.
إإإيييييييييييييه .. واحد قتل أبوه .. ودوه للمحكمه .. قال له القاضي : الله يقول : ولا تقل لهما ( أفّ ) .. لكن البعيد .. طلع طويل لسان .. زياده على جريمته .. رد على القاضي بقوله : أنا ماقلت له أفّ ..!!؟؟ قال القاضي له : وين أف .. من اللي سويته .. !!!؟؟؟ 3ملايين على صوره بغير رضا صاحبها .. كلام جميل جدا .. طيب .. ولما تكون صور وصور وافلام .....!!!؟؟ كيف تنحسب هذي .. !!؟؟ الحساب .. عند ملك الملوك .. يوم تأتي كل نفس .. تجادل عن نفسها . . ضبط أمورك ياشاطر .. واستعد .. ليوم تشهد فيه أيديهم وأرجلهم بما كانوا يصنعون يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21)
أبوخالد.أبها.
هذي البنت وفيّه .. قل أن تجد مثلها يتذكر والده بهدية .. العاده .. إن كل شيء يذهب للأم فقط .. وأما الأب المسكين .. فله الله . . قيل لأعرابي .. يدعوا لأمه فقط : ألا تدعوا لأبيك .. !!؟؟ قال : أبي رجل يعرف كيف يحتال لنفسه .. لكن أمي ضعيفة .
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
🤫🤫🤫🤫خلكك بتطبيلك لايصعد لك الحراق🔥 الحمش💪💪😜😊😂
مريت من هنا
الوحشيه مواضيعكم وعناوينكم، وين الوحشيه بالموضوع. ماني شايف شي، اللي شايفه شيء طبيعي جدآ.

أخر الأخبار

90 مليون ريال ليتمكن النصر من تسجيل اللاعبين في الانتقالات الشتوية
90 مليون ريال ليتمكن النصر من تسجيل اللاعبين في الانتقالات الشتوية
Time منذ 4 دقائق Views 1150
فلسطين تطالب إسرائيل بتوفير لقاح كورونا للشعب
فلسطين تطالب إسرائيل بتوفير لقاح كورونا للشعب
Time منذ 27 دقيقة Views 1321
الحالات التحكيمية لمباراة الاتحاد و ضمك
الحالات التحكيمية لمباراة الاتحاد و ضمك
Time منذ 45 دقيقة Views 293
عبدالرحمن الحميدي نقلاً عن رئيس الأهلي : ما طلبناه من طارق كيال هو الاستقالة
عبدالرحمن الحميدي نقلاً عن رئيس الأهلي : ما طلبناه من طارق كيال هو الاستقالة
Time منذ 48 دقيقة Views 402
عبدالرحمن الجماز : الهلال لن يتعاقد مع عمر السومه ورد عدنان جستنيه
عبدالرحمن الجماز : الهلال لن يتعاقد مع عمر السومه ورد عدنان جستنيه
Time منذ ساعة Views 369
الفراج للعويس: " إذا أحد رماك بورقة لا ترميه بالجزمة! "
الفراج للعويس: " إذا أحد رماك بورقة لا ترميه بالجزمة! "
Time منذ ساعة Views 1207
طارق النوفل : أنا لست مع إعطاء الأندية فرصة لهذا السبب
طارق النوفل : أنا لست مع إعطاء الأندية فرصة لهذا السبب
Time منذ ساعة Views 237
رئيس لجنة الكفاءة المالية : نحن لا نقدم مصلحة نادي على نادي آخر
رئيس لجنة الكفاءة المالية : نحن لا نقدم مصلحة نادي على نادي آخر
Time منذ ساعة Views 249
واقعة مأساوية..وفاة 10 أطفال في حريق بحجرة رعاية حديثي الولادة
واقعة مأساوية..وفاة 10 أطفال في حريق بحجرة رعاية حديثي الولادة
Time منذ ساعة Views 696
شاهد..لبناني يرغب في فحص " ماعز " من كورونا
شاهد..لبناني يرغب في فحص " ماعز " من كورونا
Time منذ ساعة Views 443