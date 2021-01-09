الفراج للعويس: " إذا أحد رماك بورقة لا ترميه بالجزمة! "

طلال الغامدي (صدى):
في أعقاب ما شهدته مباراة الأهلي والقادسية في منافسات الجولة الـ 12 من دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين، وجه الإعلامي وليد الفراج رسالة لحارس مرمى الأهلي محمد العويس بعد تهجمه على عضو القادسية.
ورفض الفراج تبرير تصرف العويس قائلا: " كل من يبحث عن مبرر ليبرئ العويس ، أعتقد إن عنده معايير مختلفة، إحنا عارفين إن الشخص اللي كان جالس في المقصورة ارتكب أخطاء، ولا بد من وضع نظام يمنع تكرار ما حدث، خاصة وأن المباريات ليس مسموح دخول الجمهور فيها ".
وأضاف: " لا يمكن لإنسان يمتلك وعي وأخلاق رياضية أن يقبل بهذا المنظر، إذا أحد رماك بورقة لا ترميه بالجزمة، هذا غير مقبول، شخص يتسلق بهذا المنظر، أنت وين جالس".
وتابع: " مهما حاول المشجعين أن يقللوا الموضوع نحن لا نقبل المنظر هذا، القضية خسرانة والكل مخطئ ".
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