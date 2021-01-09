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بالفيديو.. لحظة إطلاق شخص وابل من الرصاص على فتاة أمام منزل عائلتها

Time منذ ساعة
Views 1567
بالفيديو.. لحظة إطلاق شخص وابل من الرصاص على فتاة أمام منزل عائلتها

واشنطن (صدى):
أظهر مقطع فيديو لحظة إطلاق النار على فتاة أمريكية من قبل صديقها أمام منزل عائلتها في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، حيث قام بتتبعها وأطلق عليها وابلا من الرصاص.

وبين مقطع الفيديو ، كارين رويز ، صاحبة ال35 عامًا، وهي تخرج من سيارتها وتركض باتجاه منزلها، حيث ارتفع صوت الصراخ من قبل أفراد عائلتها، بمجرد ظهور نيكسون فلوريس، حاملا سلاحه.

وكان الشخص قد تتبع صديقته وأطلق عليها الرصاص قبل دخولها المنزل، حيث أعلن المسعفون وفاتها في موقع الحادث.

وتمكنت الشرطة من تحديد المشتبه به على أنه كان صديق رويز ولكنها انفصلت عنه، وأوضحت أنه ظل يطاردها في الأشهر التي سبقت إطلاق النار، ولديه تاريخ إجرامي عنيف مع عصابة MS-13.

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أحدث التعليقات

الريان
هذا الخبيث الئيم .. عنده مشااكل وماضي اكيد مفعول به من ذا الصغر . ومتجنس ابن الكلب يتحاكم و وجلد بيد من حديد امام الملء .... وترحيل اقرب منفذ من نجران
الريان
هذا الخبيث الئيم .. عنده مشااكل وماضي اكيد مفعول به من ذا الصغر . ومتجنس ابن الكلب يتحاكم و وجلد بيد من حديد امام الملء .... وترحيل اقرب منفذ من نجران
algernaas4
الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
المهم
الله يرحمهم جميع........عرض صور المسلمين الأموات لايصح
algernaas4
قلة حيا وقلة ادب

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