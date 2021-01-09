بالفيديو.. لحظة إطلاق شخص وابل من الرصاص على فتاة أمام منزل عائلتها

واشنطن (صدى):
أظهر مقطع فيديو لحظة إطلاق النار على فتاة أمريكية من قبل صديقها أمام منزل عائلتها في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، حيث قام بتتبعها وأطلق عليها وابلا من الرصاص.
وبين مقطع الفيديو ، كارين رويز ، صاحبة ال35 عامًا، وهي تخرج من سيارتها وتركض باتجاه منزلها، حيث ارتفع صوت الصراخ من قبل أفراد عائلتها، بمجرد ظهور نيكسون فلوريس، حاملا سلاحه.
وكان الشخص قد تتبع صديقته وأطلق عليها الرصاص قبل دخولها المنزل، حيث أعلن المسعفون وفاتها في موقع الحادث.
وتمكنت الشرطة من تحديد المشتبه به على أنه كان صديق رويز ولكنها انفصلت عنه، وأوضحت أنه ظل يطاردها في الأشهر التي سبقت إطلاق النار، ولديه تاريخ إجرامي عنيف مع عصابة MS-13.