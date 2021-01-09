شاهد.. الأمن التركي يعذب سجينًا بطريقة وحشية 

أنقرة (صدى):
أظهر مقطع فيديو الأمن التركي يعذب سجينًا بطريقة وحشية، أثارت استياء متداولي المقطع الذي طالبوا المنظمات الحقوقية بالنظر لمثل هذه الحالات المأساوية المتكررة في تركيا بشكل يومي.
وبدا في الفيديو، عدد من أفراد الأمن التركي يحيطون بالسجين ويكسرون ذراعه بعد الاعتداء المبرح عليه، فيما ظهر في المقطع السجين يستغيث بسبب تعذيبه بهذا الشكل المهين.
واتضح أن لقطات التعذيب للسجين تم رصدها في سجن كيركالي، الشهير بتعذيب السجناء السياسيين، وأحدث المقطع ضجة كبيرة في الرأي العام بسبب سياسات أردوغان الغير مرضية حتى لشعبه المغلوب على أمره، بحسب تعبير متداولي الفيديو.