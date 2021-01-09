الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. الأمن التركي يعذب سجينًا بطريقة وحشية 

Time منذ 11 دقيقة
Views 1421
شاهد.. الأمن التركي يعذب سجينًا بطريقة وحشية 

أنقرة (صدى):
أظهر مقطع فيديو الأمن التركي يعذب سجينًا بطريقة وحشية، أثارت استياء متداولي المقطع الذي طالبوا المنظمات الحقوقية بالنظر لمثل هذه الحالات المأساوية المتكررة في تركيا بشكل يومي.

وبدا في الفيديو، عدد من أفراد الأمن التركي يحيطون بالسجين ويكسرون ذراعه بعد الاعتداء المبرح عليه، فيما ظهر في المقطع السجين يستغيث بسبب تعذيبه بهذا الشكل المهين.

 

واتضح أن لقطات التعذيب للسجين تم رصدها في سجن كيركالي، الشهير بتعذيب السجناء السياسيين، وأحدث المقطع ضجة كبيرة في الرأي العام بسبب سياسات أردوغان الغير مرضية حتى لشعبه المغلوب على أمره، بحسب تعبير متداولي الفيديو.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عرقان تموز الخباز
طلبة اخر شياكة بس ما عرفت الطبق انشالله بعدين
abdul
4 اشهر اقصى مدة للهجر، لانها بشر من دم ولحم، واللتي لا تشبع في بيتها تبحث عند غير بيتها.
ابو محمد 😎 ✍️
راحوا في خبر فرعوني ولالهم من عوني ..
ابو محمد 😎 ✍️
عيب ياحريم استحن ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياهملاااالي .. راحت باالعلاااالي ...

أخر الأخبار

شاهد.. الأمن التركي يعذب سجينًا بطريقة وحشية 
شاهد.. الأمن التركي يعذب سجينًا بطريقة وحشية 
Time منذ 11 دقيقة Views 1421
شاهد.. شاب يكتشف كارثة بعد إطلاقه صقر في الهواء من مركبته المسرعة   
شاهد.. شاب يكتشف كارثة بعد إطلاقه صقر في الهواء من مركبته المسرعة   
Time منذ 15 دقيقة Views 311
فيديو نادر لحضور الملك سعود اجتماع ثلاثي في القاهرة قبل 65 عاما
فيديو نادر لحضور الملك سعود اجتماع ثلاثي في القاهرة قبل 65 عاما
Time منذ 25 دقيقة Views 1377
تركي آل الشيخ يروي موقفًا طريفًا مع الفنان محمد عبده ويؤكد:" فعلًا ما في فائدة "
تركي آل الشيخ يروي موقفًا طريفًا مع الفنان محمد عبده ويؤكد:" فعلًا ما في فائدة "
Time منذ 34 دقيقة Views 728
ميسي ينوي الرحيل من برشلونة في حالة واحدة
ميسي ينوي الرحيل من برشلونة في حالة واحدة
Time منذ 45 دقيقة Views 1445
مضاربة نساء قدام الناس
مضاربة نساء قدام الناس
Time منذ 48 دقيقة Views 265
نقاش مع مواطنة مشاركة في مهرجان الابل
نقاش مع مواطنة مشاركة في مهرجان الابل
Time منذ 49 دقيقة Views 274
احتراق عامل مطعم والسبب
احتراق عامل مطعم والسبب
Time منذ 50 دقيقة Views 200
بالفيديو.. " الخثلان " يوضح حكم هجر الزوجة عدة سنوات بسبب سوء سلوكها
بالفيديو.. " الخثلان " يوضح حكم هجر الزوجة عدة سنوات بسبب سوء سلوكها
Time منذ 51 دقيقة Views 1830
الاتحاد يحقق فوز صعب على ضمك
الاتحاد يحقق فوز صعب على ضمك
Time منذ 59 دقيقة Views 1549