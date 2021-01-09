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بالفيديو.. العثور على مواقع أثرية جديدة شرق الشماسية بالقصيم

Time منذ 26 دقيقة
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بالفيديو.. العثور على مواقع أثرية جديدة شرق الشماسية بالقصيم

القصيم (صدى):
كشف الدكتور أحمد الدغيري رئيس قسم الجغرافيا بجامعة القصيم عن العثور على مواقع أثرية جديدة شرق الشماسية بالقصيم

وأوضح أن المواقع الأثرية المكتشفة في الشماسية تعود لما يقرب 220 ألف سنة، للحضارة الآشورية .

وأضاف أن الدلائل والشواهد تشير إلى أن تجمعات بشرية عاشت في القصيم في حقبة من الزمان، استخدمت الفؤوس الحجرية في الري والزراعة ، كما استخدمتها في فن التقطيع والتجزأة، واستخدمت الأحجار في إشعال النار والذبح.

وأشار الدغيري إلى أن "التقنيات الحديثة التي تستخدم في الدراسات العلمية مكنتهم من اكتشاف مهد الحضارات و الإرث القديم ، والبحيرات القديمة واستطاعت اكتشاف ما أسفل سطح الأرض لنتمكن من رسم البيئة والمناخ القديم الذي عاش عليه الإنسان".

وقال الدغيري أن الآثار التي عثر عليها هي إرث لأمم عاشت على ضفاف الأنهار قديما، مشيرا إلى ضرورة عناية الأفراد بهذا الإرث فهي مسؤولية فردية .

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وقالت شوق الهادي: “كنت بس محتاجة حنان الأبوة تعرضت لعنف جسدي وللحين متقعدة من أشياء بسبب أبوي والشخص اللي يفقد شيء يحس بقيمته”. متعقد وليس متقعدة أستاذ خالد الظفيري
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
يبي يتعلم وياخذ شهادة صياد .. يستاهل .. اعطوه ..
القرشي
طارق كيال كبش فدا من اجل إشغال الجمهور بإستقالته عن كوارث فلادان إللي هو أساس المشكلة في الفريق بمساعدة جميع اللاعبين الاجانب ماعدا السومة فقط . نعم الوزارة تتحمل جزء مما يحدث للأهلي وألأمير منصور بن مشعل ومنفذ ألأجندة بكل إقتدار عبدالإله مؤمنه ومساعده ياسر محروس صاحب الوعود الوهمية والكاذبة من خلال تويتر .
عادل عبدالحي حمزة
إثارة الغموض الغموض بسبب ردة فعله على ورود اسمه في حساب هند البلوشي كلمة الغموض مكررة أستاذة أميرة فؤاد

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