البلطان: الشباب يحتاج رأس حربة والمدرب المؤقت ربما يستمر

طلال الغامدي (صدى):
علق رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان على فوز فريقه أمام الاتفاق، ضمن مباريات دوري المحترفين.
وأضاف " البلطان " خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" اللاعبين تحرروا بعد رحيل كايشينيا، ونحتاج للتعاقد مع مهاجم خلال الميركاتو الشتوي الجاري ".
ولفت:" الشباب يحتاج رأس حربة فقط، والمدرب المؤقت ربما يستمر إذا نجح الفترة المقبلة، وفي آخر أسبوعين كنت غير راض عن الجهاز الفني والحجر كبلنا عن التغيير ".
وتابع:" حضرت للشباب والعيادة الطبية في وضع مزر والآن الحمد لله على أعلى المستويات ونستطيع علاج لاعبي الأندية الأخرى، ومنشأة النادي أصبحت متكاملة بفضل العمل الذي قمنا به، من ملعب أو صالات رياضية.. كما زادت عدد الألعاب المختلفة المشاركة عن السابق، ومن الصعب أن نتميّز ماديًا في ظل الدعم الكبير الذي تلقته بعض الأندية في فترة سابقة ".