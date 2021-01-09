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شاهد.. قصة مبتعث أصبح مشرفا عاما على إعادة تأهيل مصابي كورونا في إيطاليا

Time منذ ساعة
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شاهد.. قصة مبتعث أصبح مشرفا عاما على إعادة تأهيل مصابي كورونا في إيطاليا

نايف السالم (صدى):
سلطت الأضواء على قصة نجاح المبتعث عبدالكريم عبدالجواد ، الذي أصبح مشرفا عاما على إعادة تأهيل المصابين بكورونا في مستشفى بشمال إيطاليا.

وقال " عبدالجواد " خلال لقائه عبر قناة الإخبارية:" يوجد مرضى تعافوا من كورونا ولكن لا زال عندهم مشاكل تنفسية، ولذا نعمل لهم برامج إعادة تأهيل من التحسن على المستوى البعيد  ".

وأضاف:" بعد يومين شعرت بأعراض كورونا وجلست في المنزل 20 يوما وتعافيت منه وأعطاني عزيمة وإصرار أكبر لمساعدة الناس على التخلص من كورونا ".

ودرس المبتعث " عبدالجواد "، الطب في إيطاليا 6  سنوات وانضم لطاقم مستشفى مدينة لودي شمال إيطاليا في سبتمبر الماضي، وبعد أسبوع واحد داهمه فيروس كورونا، ما مكنه من الإحساس به ودراسته بنفسه خلال فترة الحجر الصحي ومصارعة الأعراض.

ويعمل " عبدالجواد "  مشرفا عاما في مستشفى لودي لإعادة تأهيل مصابي كورونا والأمراض المستعصية الأخرى حاملا خبرة كبيرة عند عودته للمملكة.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وقالت شوق الهادي: “كنت بس محتاجة حنان الأبوة تعرضت لعنف جسدي وللحين متقعدة من أشياء بسبب أبوي والشخص اللي يفقد شيء يحس بقيمته”. متعقد وليس متقعدة أستاذ خالد الظفيري
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
يبي يتعلم وياخذ شهادة صياد .. يستاهل .. اعطوه ..
القرشي
طارق كيال كبش فدا من اجل إشغال الجمهور بإستقالته عن كوارث فلادان إللي هو أساس المشكلة في الفريق بمساعدة جميع اللاعبين الاجانب ماعدا السومة فقط . نعم الوزارة تتحمل جزء مما يحدث للأهلي وألأمير منصور بن مشعل ومنفذ ألأجندة بكل إقتدار عبدالإله مؤمنه ومساعده ياسر محروس صاحب الوعود الوهمية والكاذبة من خلال تويتر .
عادل عبدالحي حمزة
إثارة الغموض الغموض بسبب ردة فعله على ورود اسمه في حساب هند البلوشي كلمة الغموض مكررة أستاذة أميرة فؤاد

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