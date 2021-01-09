بالفيديو.. مدرب الشباب: قدمنا أداءا جيدا ولعبنا بروح قتالية أمام الاتفاق

نواف السالم (صدى):
أكد مدرب فريق الشباب كارلوس هيرنانديز ، أن الفريق قدم مباراة جيدة في مواجهته أمام الاتفاق ,مبيناً أن اللاعبين طموحين وتعاهدوا على الفوز.
وقال مدرب الشباب: "الفريق أجرى تمارين تكتيكية خلال الأيام الماضية ، واللاعبين كانوا متحمسين اليوم أمام الاتفاق".
وأضاف: "قدمنا أداء جيد ولعبنا بروح قتالية مكنتنا من الفوز ",مشيرا إلي أن المبارايات القادمة ستكون أفضل"
يذكر ان فريق نادي الشباب انتزع ، فوزا ثمينا من ضيفه الاتفاق، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة 12 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.