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بالفيديو.. مدرب الشباب: قدمنا أداءا جيدا ولعبنا بروح قتالية أمام الاتفاق

Time منذ 55 دقيقة
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بالفيديو.. مدرب الشباب: قدمنا أداءا جيدا ولعبنا بروح قتالية أمام الاتفاق

نواف السالم (صدى):
أكد مدرب فريق الشباب كارلوس هيرنانديز ، أن الفريق قدم مباراة جيدة في مواجهته أمام الاتفاق ,مبيناً أن اللاعبين طموحين وتعاهدوا على الفوز.

وقال مدرب الشباب: "الفريق أجرى تمارين تكتيكية خلال الأيام الماضية ، واللاعبين كانوا متحمسين اليوم أمام الاتفاق".

وأضاف: "قدمنا أداء جيد ولعبنا بروح قتالية مكنتنا من الفوز ",مشيرا إلي أن المبارايات القادمة ستكون أفضل"

يذكر ان فريق نادي الشباب انتزع ، فوزا ثمينا من ضيفه الاتفاق، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة 12 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وقالت شوق الهادي: “كنت بس محتاجة حنان الأبوة تعرضت لعنف جسدي وللحين متقعدة من أشياء بسبب أبوي والشخص اللي يفقد شيء يحس بقيمته”. متعقد وليس متقعدة أستاذ خالد الظفيري
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
يبي يتعلم وياخذ شهادة صياد .. يستاهل .. اعطوه ..
القرشي
طارق كيال كبش فدا من اجل إشغال الجمهور بإستقالته عن كوارث فلادان إللي هو أساس المشكلة في الفريق بمساعدة جميع اللاعبين الاجانب ماعدا السومة فقط . نعم الوزارة تتحمل جزء مما يحدث للأهلي وألأمير منصور بن مشعل ومنفذ ألأجندة بكل إقتدار عبدالإله مؤمنه ومساعده ياسر محروس صاحب الوعود الوهمية والكاذبة من خلال تويتر .
عادل عبدالحي حمزة
إثارة الغموض الغموض بسبب ردة فعله على ورود اسمه في حساب هند البلوشي كلمة الغموض مكررة أستاذة أميرة فؤاد

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