الإرياني يتحدث عن تبعات خطيرة لتدشين الحوثي فعالية بنشيد " ثورة إيران " 

فهمي محمد (صدى):
وزير إعلام اليمن: نطالب المجتمع الدولي بمغادرة "مربع الصمت" ووقف عدوان إيران السافر
طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، المجتمع الدولي بمغادرة " مربع الصمت " ووقف عدوان إيران السافر.
وأوضح " الإرياني ":" تدشين الحوثي لفعالية بنشيد "ثورة إيران" له تبعات خطيرة ".
وكان معمر الإرياني، حمل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، مسؤولية الانفجارين اللذين وقعا في مطار عدن.
وقال الإرياني:" نطمئن أبناء شعبنا العظيم أن جميع أعضاء الحكومة بخير "، مضيفا:" الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني وأن دمائنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين. نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل ".