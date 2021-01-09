موعد مباراة الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري في البطولة العربية 

ماجد محمد (صدى):
يلتقي بعد غدٍ الاثنين في مدينة مراكش فريقا الرجاء المغربي وضيفه الإسماعيلي المصري في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وينتظر فريق الاتحاد السعودي الفائز من تلك المباراة في الدور النهائي، بعد أن تجاوز مواطنه الشباب في المربع الذهبي بالتعادل 2-2 ذهاباً ثم الفوز 2-1 في لقاء العودة.
وانتهت مباراة الذهاب بين الرجاء والإسماعيلي في مدينة الإسماعيلية بفوز الأخير بهدف دون رد سجله اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء.
ويمتلك الإسماعيلي أكثر من فرصة لبلوغ النهائي، منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد بشرط التسجيل.
في المقاب، لا يملك الرجاء أي خيار سوى الفوز بفارق هدفين، أو تكرار نتيجة مباراة الذهاب والاحتكام لركلات الترجيح كحل أخير لتحديد هوية المتأهل للمباراة النهائية.
واستهل الرجاء مشواره في البطولة من دور الـ32 بلقاء خاضه أمام هلال القدس الفلسطيني وحقق الفوز ذهاباً بهدف دون رد، وكرر انتصاره في الإياب بنتيجة 2-0، أما الإسماعيلي فقد التقى بنظيره أهلي بنغازي الليبي، وفاز على ملعبه في الذهاب بنتيجة 4-2، ثم خسر إيابا 0-1 لكنه اقتنص بطاقة العبور للدور التالي.