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طارق كيال يوضح حقيقة هروبه من الأهلي

Time منذ 15 دقيقة
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طارق كيال يوضح حقيقة هروبه من الأهلي

نواف السالم (صدى):
أوضح طارق كيال، المشرف السابق على فريق الكرة في النادي الأهلي، حقيقة ما تردد من البعض بأنه تقدم باستقالته هربًا من النادي في الوقت الحالي.

وقال كيال "‏البعض يعتقد اني هربت من الاهلي في هذا الوقت ...وهذا ليس صحيح ولكن اترك الاجابة على هذا السؤال لرئيس النادي الأخ عبدالاله للاجابة علية وماهو كان طلبه بعد المباراة مباشراً عندما اتصل بي وماهي رغبته" .

وأضاف كيال: "الدكتور ياسر محروس نائب رئيس النادي يشهد على ذلك لأنه كان موجودًا"٠

وكان كيال أعلن استقالته من منصبه، وذلك بعد الخسارة من نادي القادسية بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ12 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الوزاره اتت بما يدمر النادي ويضعه في الحظيظ 👍👌
لا عزه لنا الا بالإسلام
اذا فعلا مثل ماقلت سوف تلغى عنك المخالفه. إن شاء الله.
لا عزه لنا الا بالإسلام
اذا فعلا مثل ماقلت سوف تلغى عنك المخالفه. إن شاء الله.
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ، اللهم لاضرر ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..

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