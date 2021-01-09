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شاهد.. بردية وسيول قوية تضربان حائل 

Time منذ 28 دقيقة
Views 1533
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شاهد.. بردية وسيول قوية تضربان حائل 

حائل (صدى):
أظهر مقطع فيديو، بردية وسيول قوية تضربان حائل، حيث انتشر المقطع على نطاق واسع جراء تفاعل المواطنين معه.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير تشمل السواحل منها تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل والجوف، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.

ولفت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية غربيه على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الوزاره اتت بما يدمر النادي ويضعه في الحظيظ 👍👌
لا عزه لنا الا بالإسلام
اذا فعلا مثل ماقلت سوف تلغى عنك المخالفه. إن شاء الله.
لا عزه لنا الا بالإسلام
اذا فعلا مثل ماقلت سوف تلغى عنك المخالفه. إن شاء الله.
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ، اللهم لاضرر ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..

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