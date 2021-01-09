الأهلي  يتلقى صدمة من العيار الثقيل بشأن العويس

نواف السالم (صدى):
تحدث أحمد الأمير، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، عن المدة التي يُمكن إيقاف محمد العويس، حارس مرمى النادي الأهلي فيها، على خلفية أزمته خلال مواجهة القادسية.
وأضاف " الأمير "، أن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم ستصدر قرارًا بإيقاف العويس، ما بين مباراتين إلى 6 لقاءات، مع غرامة مالية تترواح بين ٢٠ إلى ٦٠ ألف ريال.
وأبان خبير اللوائح والقوانين، أنه في حال تكييف مخالفة حارس الأهلي، على أنها محاولة اعتداء، فسيتم إيقافه مباراتين، وغرامة ٢٠ ألفًا.
وكان العويس، دخل في مشادة مع أحد أعضاء نادي القادسية، المتواجدين في المدرجات، خلال المباراة، التي انتهت بخسارة الأهلي، بثلاثية مقابل واحد.