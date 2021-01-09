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الأهلي  يتلقى صدمة من العيار الثقيل بشأن العويس

Time منذ ساعة
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الأهلي  يتلقى صدمة من العيار الثقيل بشأن العويس

نواف السالم (صدى):
تحدث أحمد الأمير، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، عن المدة التي يُمكن إيقاف محمد العويس، حارس مرمى النادي الأهلي فيها، على خلفية أزمته خلال مواجهة القادسية.

 

وأضاف "  الأمير "، أن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم ستصدر قرارًا بإيقاف العويس، ما بين مباراتين إلى 6 لقاءات، مع غرامة مالية تترواح بين ٢٠ إلى ٦٠ ألف ريال.

وأبان خبير اللوائح والقوانين، أنه في حال تكييف مخالفة حارس الأهلي، على أنها محاولة اعتداء، فسيتم إيقافه مباراتين، وغرامة ٢٠ ألفًا.

وكان العويس، دخل في مشادة مع أحد أعضاء نادي القادسية، المتواجدين في المدرجات، خلال المباراة، التي انتهت بخسارة الأهلي، بثلاثية مقابل واحد.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
اول مرة اعرف ان عندنا حماية مستهلك.. 😂
المهم
خبر مهم جدا شكرا على الإختيار 😷
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههههههه👍👌😊عارفين والله ماصدقو ع الله بعده حارقهم الله يزيدهم🔥🔥😜
ابوبدر
لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها.. توتو ذبح الاهلي والان جاري السلخ.. ويقولون عدالة.. سلم لي عالعدالة. كرة القدم في العالم كله لها نظام واحد وحنا كورتنا بالقوة والسلطة والنفوذ.. ليه الاهلي يحقق البطولات الثلاثة. ليه.. لازم يدفع ثمن هالبطولات تدمير وتخريب✋
e.alofi
يلعن ابو الصياعه والسخافه الحيين ذي ماهي ألي يوم راحت للمول ولبست عباة وغطت جسمها والحين كاشفه وتتصيع عند الصيايعين ألي مثلها آه بس متى الله يبتليها بلموت ونرتاح منها حقييييره منحطه

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