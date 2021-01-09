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بالفيديو.. قانوني يكشف عن أنواع التنمر وعقوبته

Time منذ 39 دقيقة
Views 1499
بالفيديو.. قانوني يكشف عن أنواع التنمر وعقوبته

علي القحطاني (صدى):
كشف مساعد قانوني، عبدالملك الحبيب، عن أنواع التنمر وعقوبته، قائلا إن التنمر هو قيام الشخص القوي بإيذاء شخص أضعف منه سواء جسدياً أو لفظياً.

وأضاف " الحبيب " خلال لقائه ببرنامج " سيدتي ":" التنمر أن يصفك بصفة غير موجودة فيك أو أن يأذيك بصفة مؤذية ليك جسدياً أو حسياً أو يستهزئ بك في وسائل السوشيال ميديا ".

 

وأشار " الحبيب ":" أنواع التنمر كثيرة وتكون في المدرسة أو وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا التنمر المباشر الذي يكون من خلال الحديث بين شخصين عبر وصفه بصفة معينة سيئة سواء بقصد أو بغير قصد ".

 

ولفت " الحبيب ":" يختلف التنمر من شخص لآخر، كأن يأتي شخص ويصف شخص آخر بالأسود أو بالأبيض أو غير ذلك "، مبينا:" عقوبة التنمر عبارة عن غرامة تصل إلى نصف مليون ريال والسجن سنة ".

 

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أحدث التعليقات

ابوبدر
اول مرة اعرف ان عندنا حماية مستهلك.. 😂
المهم
خبر مهم جدا شكرا على الإختيار 😷
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههههههه👍👌😊عارفين والله ماصدقو ع الله بعده حارقهم الله يزيدهم🔥🔥😜
ابوبدر
لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها.. توتو ذبح الاهلي والان جاري السلخ.. ويقولون عدالة.. سلم لي عالعدالة. كرة القدم في العالم كله لها نظام واحد وحنا كورتنا بالقوة والسلطة والنفوذ.. ليه الاهلي يحقق البطولات الثلاثة. ليه.. لازم يدفع ثمن هالبطولات تدمير وتخريب✋
e.alofi
يلعن ابو الصياعه والسخافه الحيين ذي ماهي ألي يوم راحت للمول ولبست عباة وغطت جسمها والحين كاشفه وتتصيع عند الصيايعين ألي مثلها آه بس متى الله يبتليها بلموت ونرتاح منها حقييييره منحطه

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