الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. استشاري يوضح إمكانية الإصابة بكورونا بين الجرعتين من اللقاح

Time منذ ساعة
Views 1602
Comment 1
بالفيديو.. استشاري يوضح إمكانية الإصابة بكورونا بين الجرعتين من اللقاح

عادل الحربي (صدى):
أوضح استشاري الأمراض المعدية، الدكتور عوض العمري، إمكانية الإصابة بكورونا بين الجرعتين من اللقاح.

وقال " العمري " خلال لقائه عبر برنامج " في أسبوع ":" اللقاح يحفز الجهاز المناعي وتحفيزه يحتاج ل10 أيام لكي يفرز الجسم مضادات مناعية لحمايته "، مشددا:" يجب الالتزام بالمحاذير والالتزام بالتباعد ولبس الكمامة ".

 

ولفت إلى أن نسبة الحماية من كورونا بعد تلقي الجرعة الأولى تصل إلى 52%، مبينا أن احتمال الحماية من كورونا بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح تصل إلى 95%.

وتابع:" دائما يوجد خطر بين وقت التطعيم ولحين عمل الجهاز المناعي "، مشيرا:" معدل الحماية من الإصابة الشديدة بكورونا 100% ".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم السبت، عن تسجيل 110 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

 

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 174 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 355,382 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 4 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6286 حالة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوبدر
اول مرة اعرف ان عندنا حماية مستهلك.. 😂
المهم
خبر مهم جدا شكرا على الإختيار 😷
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههههههه👍👌😊عارفين والله ماصدقو ع الله بعده حارقهم الله يزيدهم🔥🔥😜
ابوبدر
لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها.. توتو ذبح الاهلي والان جاري السلخ.. ويقولون عدالة.. سلم لي عالعدالة. كرة القدم في العالم كله لها نظام واحد وحنا كورتنا بالقوة والسلطة والنفوذ.. ليه الاهلي يحقق البطولات الثلاثة. ليه.. لازم يدفع ثمن هالبطولات تدمير وتخريب✋
e.alofi
يلعن ابو الصياعه والسخافه الحيين ذي ماهي ألي يوم راحت للمول ولبست عباة وغطت جسمها والحين كاشفه وتتصيع عند الصيايعين ألي مثلها آه بس متى الله يبتليها بلموت ونرتاح منها حقييييره منحطه

أخر الأخبار

شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على مشعر عرفات
شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على مشعر عرفات
Time منذ 6 دقائق Views 1205
ممثلة مصرية : اتمنى زوجي يكون مجنون
ممثلة مصرية : اتمنى زوجي يكون مجنون
Time منذ 15 دقيقة Views 215
حادثة غريبة في مباراة لكرة القدم
حادثة غريبة في مباراة لكرة القدم
Time منذ 16 دقيقة Views 188
لحظة انفجار ناقلة وقود
لحظة انفجار ناقلة وقود
Time منذ 16 دقيقة Views 238
 الخطوط السعودية تكشف مفاجأة سارة بشأن الرحلات الجوية من الرياض وجدة إلى الدوحة
 الخطوط السعودية تكشف مفاجأة سارة بشأن الرحلات الجوية من الرياض وجدة إلى الدوحة
Time منذ 24 دقيقة Views 1695
شاهد.. لحظة ضبط مواطنين اعتديا على عامل محطة وقود بطريق " بيشة - خميس مشيط "
شاهد.. لحظة ضبط مواطنين اعتديا على عامل محطة وقود بطريق " بيشة - خميس مشيط "
Time منذ 33 دقيقة Views 1496
بالفيديو.. قانوني يكشف عن أنواع التنمر وعقوبته
بالفيديو.. قانوني يكشف عن أنواع التنمر وعقوبته
Time منذ 39 دقيقة Views 1494
شواطىء فيروزية صافية بمحافظة الوجه
شواطىء فيروزية صافية بمحافظة الوجه
Time منذ 41 دقيقة Views 356
بالصور.. وزير الرياضة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
بالصور.. وزير الرياضة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
Time منذ 46 دقيقة Views 1373
بالفيديو.. مدير الخدمات الصحية بالعديد يوضح شروط عبور المسافرين منفذ سلوى
بالفيديو.. مدير الخدمات الصحية بالعديد يوضح شروط عبور المسافرين منفذ سلوى
Time منذ 55 دقيقة Views 1507