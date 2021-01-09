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بالفيديو.. تفاصيل جديدة ومثيرة عن منفذ سلوي بعد فتحه

Time منذ 27 دقيقة
Views 1507
بالفيديو.. تفاصيل جديدة ومثيرة عن منفذ سلوي بعد فتحه

الرياض (صدى):
قال مدير جمارك منفذ سلوي، علي الأكلبي، إنه تم تشغيل المنفذ بشكل كامل ونرحب بالمواطنين القطريين كما قال ‎ولي العهد " نورت المملكة ".

وأضاف " الأكلبي " خلال لقائه بقناة الإخبارية:" منذ إعلان إعادة العلاقات بين المملكة وقطر بدأنا نعمل على تجهيز منفذ سلوي "، لافتا:" تم العمل مع جميع القطاعات بالمنفذ وتم الانتهاء من تجهيزه والاستقبال اليوم ".

وأوضح:" كان هناك دعم من محافظ الهيئة العامة للجمارك وتم تجهيز المنفذ بجميع الكوادر البشرية والتقنية حتى اكتمال العمل "، مشيرا:" عدد المركبات العابرة منذ افتتاح منفذ سلوي 68 مركبة والخروج  20 مركبة حتى الآن ومستمرين في استقبالهم وحياهم الله "

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أحدث التعليقات

سرا بقيده
اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين .
عباس احمد
يا سلام ما اجمل السلام والمحبة بين الاخوان والله فرحت لكم كثيرا بعودة العلاقات وعودة المحبة والمودة بينكم والشكر كل الشكر يعود لجهود المملكة حفظها الله .
عبدالله
مقال أكثر من رائع طرحتي فيه ظاهرة منتشرة نتمنى بأن يعودوا بناتنا الى رشدهم استمري حفظك الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
البسوا الكمامه وفكونا من الحجر وتبعاته والله يحيهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله

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